Ajax, Van de Beek ": Il y a des chances que je reste"

Donny Van De Beek estime qu'il existe des chances qu'il ne quitte pas l'Ajax Amsterdam cet été malgré l'intérêt du Real Madrid.

Si le Real Madrid a connu une pré-saison des plus décevantes, le club merengue avait entamé de très belle manière le marché estival des transferts. Mais depuis quelques semaines, l'équipe coachée par Zizou s'est également essoufflée sur cet aspect.

Après avoir raté Paul Pogba et avoir été distancé par le Barça dans le dossier Neymar, il semble que Madrid se dirige vers un nouvel échec avant la fermeture du marché cet été.

Donny Van de Beek devrait en effet rester à l' en 2019/20. L'entraîneur ajacide Erik Ten Hag avait déclaré qu'il s'attendait à ce que le milieu de terrain reste et ses paroles ont été consolidées par le joueur lui-même, lequel s'exprimait après que l'Ajax ait battu le PAOK 3-2 à Amsterdam pour se qualifier pour la .

"Rien n'est encore certain, mais il y a de bonnes chances que je continue ici", a déclaré le joueur en zone mixte. "Quoi qu'il arrive, le et l'Ajax sont deux clubs fantastiques. Je ne peux donc pas me plaindre.", a-t-il ainsi estimé.

Considéré comme le plan B en cas de non venue de Paul Pogba, Van De Beek devrait donc s'éloigner de la capitale espagnole au grand dam de Zidane, qui verra son Real faire ses débuts officiels pour la saison 2019-2020 le 17 aout prochain à Vigo, en , face au Celta.