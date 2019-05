Ajax-Tottenham, Hugo Lloris : "Nous ne voulons pas nous arrêter ici"

Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour de LDC, Hugo Lloris croyait en une qualification, mercredi soir, à Amsterdam.

"Le résultat négatif du match aller rend évidemment la tâche plus difficile demain, mais la rencontre est toujours ouverte. Nous savons que nous devons gagner et être à notre meilleur niveau. C'est un moment excitant pour nous (...) Maintenant, nous devons profiter de ce moment et y croire. Jouer en demi-finale est une motivation énorme. Nous sommes dans une position où tout peut arriver", a déclaré Mauricio Pochettino, l'entraîneur de , ce mardi, en conférence de presse.

Pourtant, ce sont des Spurs peu en vue en ces dernières semaines et vraisemblablement trop occupés à préparer leur revanche en terre hollandaise qui devront inverser la tendance face à l' Amsterdam, mercredi soir (21h00), pour le compte d'une demi-finale retour de Ligue des Champions.

"Le seul moyen de se qualifier est de gagner demain"

Battus 1-0 lors du match aller, les Anglais auront fort à faire face aux Hollandais, réputés pour leur manière de jouée résolument tournée vers l'offensive... De quoi laisser présager une rencontre animée pour Hugo Lloris, le gardien français de Tottenham, qui se voulait ainsi déterminé ce mardi.

"L'Ajax a un petit avantage et le seul moyen de se qualifier est de gagner demain. C'est la seule façon de se préparer pour le match. Nous devons essayer de trouver la bonne énergie et apprendre de la première manche. Nous sommes tous ravis de faire partie des demi-finales de la Ligue des Champions, mais nous ne voulons pas nous arrêter ici. C’est une opportunité énorme pour le club et nous devons jouer plein d’énergie et de désir", a confié le Bleu en conférence de presse.

Du désir, les Spurs ne devraient pas en manquer. Les solutions, en revanche, seront quant à elles plus dures à trouver face aux protégés d'Erik ten Hag, eux aussi très motivés pour cette demi-finale retour face à leurs bouillants supporters. Match de gala en perspective, donc.