Ajax - Tottenham (2-3) - Toutes les réactions

Retrouvez toutes les réactions des acteurs de cette seconde manche spectaculaire entre l'Ajax Amsterdam et Tottenham (2-3).

Lucas Moura (attaquant de , RMC Sport) : "C'est impossible d'expliquer ce moment. Tous les joueurs cherchent des moments comme ça. Depuis que je suis petit je rêve de gagner la et maintenant j'ai l'opportunité de jouer la finale. Je suis très content, très fier de mon équipe. J'ai toujours cru que ce moment allait arriver. Il faut en profiter. C'est impossible d'expliquer mon émotion. J'ai dit plus tôt que Dieu peut toujours arriver avec quelque chose qui nous surprend. On a tous travaillé. Ce n'est pas que moi, c'est toute l'équipe qui a travaillé. On le mérite ! Je pense qu'on était bien en première mi-temps mais on a donné deux buts faciles. On n'a pas profité de nos opportunités. En deuxième mi-temps on devait tout donner parce que c'était le match de notre vie. Le foot est incroyable. Une réponse aux critiques ? Cela fait partie du foot. J'ai toujours cru en mes qualités, je savais que je pouvais jouer dans un grand club. La critique fait partie du foot, ça me fait travailler encore plus, la réponse que je dois donner elle est pour mon coach et mon équipe. Neymar est incroyable, il a déjà gagné la Ligue des champions. C'est un cadeau pour ma famille, mes amis qui m'aident tout le temps".

Danny Rose (BT Sport) : "Nous avons vu hier soir. Cela montre que ce n'est pas fini, jusqu'au coup de sifflet final. On était déçu de la façon dont nous avons commencé le match aller et nous avons commencé comme ça ce soir. Mais après la pause, nous sommes sortis. Nous avons de la chance d'avoir réussi et nous avons hâte de disputer la finale de la Ligue des champions."

Christian Eriksen (milieu de Tottenham) : "On a gagné ce match grâce à Lucas, ça a été un ascenseur émotionnel. J'espère qu'on lui fera une statue".

Matthijs de Ligt (défenseur de l' Amsterdam, Veronica) : "Lorsque vous voyez tout le match, nous ne méritions pas ça. Nous avons à peine donné quelques situations en première mi-temps, mais nous sommes sortis quand même. C'est incroyable. C'est un rêve qui s'envole. J'aurais adoré jouer la finale, mais ça ne se passera pas. J'ai la chair de poule de la façon dont nos fans nous ont applaudi [après le coup de sifflet final]. C'est difficile de parler pour l'instant, mais nous devons passer à autre chose. Nous devons encore jouer deux matches pour remporter le titre. C'est le plus important maintenant".

Mathijs De Ligt (défenseur de l'Ajax sur Veronica): "En seconde période, nous n'étions plus en mesure de faire pression, Alderweireld pouvait donc s'avancer et Trippier avait trop de temps pour faire entrer le ballon. Nous n'avions pas de réponse à cela. Nous avons tenu très longtemps. On a tenu mais on leur a donné des buts maladroitement. C'est ce qui a fait la différence. Les fans m'ont donné des frissons, mais malheureusement ce n'est pas la bonne façon de les remercier "

Erik Ten Hag (entraineur de l'Ajax sur Veronica): "Nous avons joué un bon match, y compris en deuxième mi-temps. Nous y étions presque. Nous sommes donc profondément déçus. C'est cruel. Les joueurs méritaient d'aller en finale, mais un instant malheureux nous a tué. Nous devons maintenant récupérer car le FC Utrecht attend déjà dimanche. Maintenant, nous ne pouvons pas y penser, bien sûr. Demain, nous ne pouvons toujours pas, mais nous devons continuer. Pour l'instant, ce n'est pas important de savoir ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. "

Hakim Ziyech (milieu de terrain de l'Ajax sur Veronica): "Ca fait mal, très mal. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais tout simplement pas. Nous savions que ce serait très difficile s'ils marquaient après le 2-2, mais nous avions des chances. J'aurais pu marquer, j'ai trouvé le poteau. Au moins une de mes occasions aurait du aller au fond. Ensuite, cela aurait été fini, mais cela nous a heurtés de plein fouet. Je m'en veux de cela. Nous avons tout donné. Le jeu produit n'était pas exceptionnel, mais nous avons continué à nous battre. Maintenant la déception prédomine".