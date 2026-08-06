L’Ajax affronte le Shelbourne FC jeudi soir au troisième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Le coup d’envoi, dans une Johan Cruijff ArenA à guichets fermés, sera donné à 20 heures et le match sera à suivre en direct à la télévision ainsi que via un stream gratuit.

La rencontre est diffusée par Ziggo Sport. Les clients de Ziggo pourront se brancher sur la chaîne 14 à partir de 20 heures pour suivre en direct la prestation des Amstellodamois.

Les amateurs de football sans abonnement chez Ziggo n’auront rien à manquer d’Ajax - Shelbourne non plus. Via Ziggo Sport Free, le match peut être regardé en streaming avec un compte gratuit.

Les abonnés à Ziggo Sport Totaal disposent de plusieurs possibilités pour suivre la rencontre. Le match est visible chez Ziggo sur la chaîne 401, chez KPN sur la chaîne 233 et chez Odido sur la chaîne 160, tandis que l’application Ziggo Sport Totaal est également disponible.

L’Ajax s’est qualifié avec autorité pour le troisième tour préliminaire en éliminant le FK Vojvodina sur l’ensemble des deux matches. Le club serbe a été battu 4-1 aussi bien à l’aller qu’au retour, ce qui a permis à l’Ajax de passer avec un score cumulé de 8-2.

Le Shelbourne s’est défait au tour précédent du Nõmme Kalju FC, venu d’Estonie. Le club irlandais a remporté le match à domicile 5-2 et a ainsi pu se permettre une défaite 2-1 au retour.

Les visiteurs vivent une saison compliquée en championnat et occupent actuellement la cinquième place. Le week-end dernier, Shelbourne s’est en outre incliné 1-0 face au mal classé Waterford.

L’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez, pourra compter sur Marc ter Stegen, Julian Brandt et Tolu Arokodare face au Shelbourne. Les trois recrues ont été inscrites à temps auprès de l’UEFA et sont donc qualifiées pour cette première confrontation avec l’adversaire irlandais.