Ajax - Shelbourne à la télé : regardez le match en direct gratuitement ici

L’Ajax affronte Shelbourne FC jeudi soir au troisième tour préliminaire de la Ligue Conférence. Le coup d’envoi, dans une Johan Cruijff ArenA à guichets fermés, sera donné à 20 heures et le match sera diffusé en direct à la télévision ainsi que via un stream gratuit.

La rencontre sera diffusée par Ziggo Sport. Les clients de Ziggo pourront se brancher sur la chaîne 14 à partir de 20 heures pour suivre en direct les performances des Amstellodamois.

Les amateurs de football qui ne sont pas abonnés à Ziggo ne manqueront rien non plus d’Ajax - Shelbourne. Le match pourra être regardé en streaming via Ziggo Sport Free avec un compte gratuit.

Les abonnés à Ziggo Sport Totaal disposent de plusieurs possibilités pour suivre la rencontre. Le match est disponible chez Ziggo sur la chaîne 401, chez KPN sur la chaîne 233 et chez Odido sur la chaîne 160, tandis que l’application Ziggo Sport Totaal est également accessible.

L’Ajax s’est qualifié avec autorité pour le troisième tour préliminaire en éliminant le FK Vojvodina sur l’ensemble des deux matches. Le club serbe a été battu 4-1 aussi bien à l’aller qu’au retour, ce qui a permis à l’Ajax de se qualifier sur un score cumulé de 8-2.

Shelbourne a écarté au tour précédent le Nõmme Kalju FC, club estonien. Le club irlandais a remporté le match aller à domicile 5-2 et a ainsi pu se permettre une défaite 2-1 au retour.

Les visiteurs vivent une saison compliquée dans le championnat national et occupent actuellement la cinquième place. Shelbourne s’est en outre incliné 1-0 le week-end dernier contre le mal classé Waterford.

L’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez, pourra compter sur Marc ter Stegen, Julian Brandt et Tolu Arokodare face à Shelbourne. Les trois recrues ont été inscrites à temps auprès de l’UEFA et sont donc qualifiées pour la première rencontre face à l’adversaire irlandais.