Ajax, Ronald Koeman : "Matthijs de Ligt sera le meilleur défenseur central du monde"

Le sélectionneur des Pays-Bas considère que la pépite de l'Ajax Amsterdam sera le meilleur joueur à son poste dans quelques années.

Tout va très vite pour Matthijs de Ligt. Encore inconnu du grand public il y a peu, le défenseur de l'Ajax Amsterdam fait énormément parler de lui en bien ces dernières semaines. Vainqueur du Golden Boy 2018, joueur récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, l'international néerlandais est annoncé comme l'un des futurs grands joueurs en Europe et le prouve sur le terrain avec de très bonnes performances.

Aujourd'hui, Matthijs de Ligt est courtisé par les plus grands clubs européens dont le FC Barcelone mais aussi le PSG, très attentif à sa situation ainsi qu'à celle de son coéquipier Frenkie De Jong. Polyvalent, capable de jouer dans l'axe de la défense et sur le côté gauche, le jeune international néerlandais incarne le présent et l'avenir de son pays et pourrait former une charnière centrale impressionnante avec Virgil Van Dijk.

"De Ligt, le meilleur dans deux ans"

Une chose est sûre, le défenseur de l'Ajax Amsterdam qui compte déjà treize sélections avec les Pays-Bas n'a pas laissé insensible son sélectionneur, Ronald Koeman, qui l'a encensé au micro de Radio Catalunya et le voit comme la référence à son poste dans le futur : "Matthijs De Ligt et Frenkie de Jong sont spéciaux pour diverses raisons. Matthijs De Ligt a 19 ans et joue un rôle important en tant que défenseur central".

"C'est le capitaine de l'Ajax et il vient de leur école. C'est-à-dire l'école du FC Barcelone, car cela signifie qu'il a beaucoup de qualité technique et de tactique. Il sera le meilleur défenseur central au monde dans deux ans", a argumenté Ronald Koeman. Un constat flatteur pour Matthijs De Ligt qui, selon son sélectionneur, sera donc au niveau de Virgil Van Dijk, Sergio Ramos et bien d'autres références du football mondial très rapidement.

Matthijs de Ligt a encore du chemin à parcourir pour devenir une référence à son poste en Europe et dans le monde entier, mais nul doute qu'il est sur la bonne voie. Le défenseur de l'Ajax Amsterdam aura l'occasion de démontrer tout son potentiel aux yeux du monde entier et des meilleurs recruteurs lors des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid en février et mars prochain.