L'Ajax espère toujours pouvoir faire venir Yves Bissouma à Amsterdam, rapporte De Telegraaf. Selon Mike Verweij, il existe certes une forte concurrence venue des cinq grands championnats européens, mais le club semble en mesure d'engager le milieu de terrain de 30 ans pour une saison, avec une année en option. Algemeen Dagblad ajoute que les négociations se trouvent désormais à un stade avancé. « Bissouma est en très bonne voie vers l'Ajax », affirme Johan Inan de l'AD.

Bissouma est sans club après l'expiration de son contrat avec Tottenham Hotspur cet été. L'Ajax peut donc, malgré la fermeture du marché des transferts, encore faire affaire avec l'international malien, capé à 46 reprises.

Selon des sources proches de Bissouma, le directeur technique Jordi Cruijff veut frapper un grand coup avec sa venue. Le milieu de terrain apporte une solide dose d'expérience, puisqu'il a disputé huit saisons en Premier League après avoir joué deux ans en Ligue 1.

Bissouma a quitté le Real Bamako au Mali à l'âge de 18 ans pour rejoindre le LOSC Lille, où il a d'abord évolué avec l'équipe réserve. Après son éclosion en France, Brighton & Hove Albion a déboursé près de dix-sept millions d'euros pour lui en 2018, avant que Tottenham ne verse près de trente millions d'euros quatre ans plus tard.

Chez les Spurs, Bissouma a finalement disputé 111 matches avant l'expiration de son contrat. Le Malien est connu pour son volume de course et son impact dans les duels, et il peut évoluer aussi bien en numéro 6 qu'en numéro 8.

L'Ajax a profondément remanié son effectif cet été avec un grand nombre de nouveaux joueurs, dont Marcos Leonardo, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Thilo Kehrer et Marc-André ter Stegen. Cruijff avait auparavant défendu cette approche auprès de la NOS : « Tu ne gagnes aucun titre pendant quatre saisons d'affilée. Si tu fais alors la même chose, cela ne s'améliore pas. Il faut donc chercher des solutions et essayer d'être créatif. »

La possible arrivée de Bissouma correspond, selon ces informations, au souhait de l'Ajax de disposer d'un effectif large pour lutter sur trois tableaux. Cruijff veut pouvoir se battre en Eredivisie, en Coupe des Pays-Bas et en Conference League.