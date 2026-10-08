L’Ajax a annoncé mercredi soir que Kasper Dolberg a subi une blessure aux ligaments croisés. Il ne rejouera donc très probablement plus cette saison. Un moindre mal pour le club d’Amsterdam : l’attaquant de 29 ans s’est blessé avec la sélection danoise.

Tout cela est lié au FIFA Club Protection Programme. Il s’agit d’une sorte de police d’assurance qui existe depuis 2012. Grâce à ce programme, une partie du salaire d’un joueur blessé peut être couverte.

Un club n’y a droit que s’il s’agit d’une « incapacité totale de travail temporaire » à la suite d’une blessure contractée lors d’un match, d’un entraînement, d’un déplacement ou à un autre moment avec l’équipe nationale.

Dans ce cas, le salaire est couvert grâce au FIFA Club Protection Programme à partir du 28e jour suivant la blessure, jusqu’à ce que le joueur ait repris pleinement l’entraînement collectif ou disputé un match.

Seul le salaire de base du joueur blessé est toutefois couvert. Cela signifie par exemple que les primes en sont exclues, tout comme les droits à l’image ou les frais médicaux liés à la rééducation.

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À cela s’ajoute que le dispositif n’est pas illimité. Le salaire de base du joueur blessé est couvert à hauteur maximale de 20 548 euros par jour, ce qui correspond à 7,5 millions d’euros par an. Dolberg se situe très probablement en dessous de ce plafond, ce qui est favorable à l’Ajax. Le Danois gagnerait vraisemblablement entre trois et quatre millions d’euros par an.

Dolberg s’est blessé fin septembre lors d’un entraînement avec le Danemark. Il a été opéré mardi à Copenhague, comme l’Ajax l’a annoncé un jour plus tard.