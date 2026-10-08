L’Ajax a annoncé mercredi soir que Kasper Dolberg avait subi une blessure aux ligaments croisés. Il ne devrait donc très probablement plus rejouer cette saison. Le malheur dans le mal pour le club d’Amsterdam, c’est que l’attaquant de 29 ans s’est blessé avec la sélection nationale danoise.

Tout cela est lié au FIFA Club Protection Programme. Il s’agit d’une sorte de police d’assurance qui existe depuis 2012. Grâce à ce programme, une partie du salaire d’un joueur blessé peut être couverte.

Un club n’y a droit que s’il s’agit d’une « incapacité totale de travail temporaire » à la suite d’une blessure survenue lors d’un match, d’un entraînement, d’un déplacement ou à un autre moment avec l’équipe nationale.

Dans ce cas, le salaire est couvert grâce au FIFA Club Protection Programme à partir de 28 jours après la blessure, jusqu’à ce que le joueur ait repris entièrement l’entraînement collectif ou disputé un match.

Seul le salaire de base du joueur blessé est d’ailleurs couvert. Cela signifie que, par exemple, les primes en sont exclues, tout comme les droits à l’image ou les frais médicaux liés à la rééducation.

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Il faut aussi ajouter que le dispositif n’est pas illimité. Le salaire de base du joueur blessé est couvert à hauteur de 20 548 euros maximum par jour, soit 7,5 millions d’euros par an. Dolberg se situe très probablement en dessous de ce plafond, ce qui est favorable à l’Ajax. Le Danois gagnerait vraisemblablement entre trois et quatre millions d’euros par an.

Dolberg s’est blessé fin septembre lors d’un entraînement avec le Danemark. Il a été opéré mardi à Copenhague, comme l’a annoncé l’Ajax un jour plus tard.