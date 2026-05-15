Selon FR12.nl et Mounir Boualin, l’Ajax, le PSV et le Feyenoord s’intéressent à Álvaro Rodríguez. Formé au Real Madrid, l’attaquant brille actuellement sous les couleurs d’Elche CF.

Selon FR12, le club rotterdamois voit en lui le successeur idéal d’Ayase Ueda, meilleur buteur de la VriendenLoterij Eredivisie, qui devrait quitter Feyenoord cet été.

Selon la même source, l’Ajax suit de près l’évolution de la situation concernant l’attaquant de 21 ans, alors que le contrat de Wout Weghorst arrive à échéance et que Kasper Dolberg devrait également quitter le club cet été.

Plus tard dans la matinée, Boualin a confirmé que le PSV s’intéresse aussi à l’Uruguayen. Elche réclame entre quinze et vingt millions d’euros pour son avant-centre.

Le club de Eindhoven, qui attend plusieurs dizaines de millions d’euros de la vente de Ricardo Pepi cet été, entend ensuite accélérer sa quête d’un remplaçant.

Cette saison, Rodríguez a disputé 32 matchs de championnat avec Elche, inscrivant six buts et délivrant cinq passes décisives.