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RCD Mallorca v UD Almeria - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Bart DHanis

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« Ajax pense au meilleur buteur venu d’Espagne avec une étiquette de prix de 20 millions d’euros »

Mercato
Ajax

L’Ajax s’intéresse à Sergio Arribas, rapporte Mundo Deportivo. Le milieu offensif d’Almeria est très apprécié par l’entraîneur Míchel.

Arribas est actuellement encore joueur d’Almeria. Formé au Real Madrid, il a terminé meilleur buteur de la deuxième division espagnole la saison dernière avec 25 buts, et cela en tant que milieu de terrain.

Almeria s’est incliné au tout dernier moment face à Malaga lors des play-offs avant l’été, ce qui a empêché le club d’être promu dans l’élite. Arribas veut donc désormais partir.

Míchel est un grand admirateur du joueur de 24 ans, qui est encore sous contrat jusqu’à la mi-2029 dans le sud de l’Espagne. Selon Transfermarkt, il vaut vingt millions d’euros.

L’Ajax n’est pas le seul club à suivre l’évolution du dossier. Benfica et le Real Betis veulent eux aussi le recruter, mais semblent juger son prix trop élevé pour passer à l’action.

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Par ailleurs, selon MD, « énormément de clubs de Liga » souhaitent obtenir Arribas en prêt pour une saison d’Almeria.

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