Samedi, l'Ajax entamera sa préparation estivale par un match amical contre le Panathinaïkos. Cette rencontre marquera surtout les débuts officiels de l'entraîneur principal Míchel, qui prendra place pour la première fois sur le banc des Amstellodamois.

Le coup d’envoi sera donné le samedi 4 juillet à 17 h sur la pelouse du complexe sportif de l’EFC’58 à Ermelo (Gueldre). Il s’agira du premier match de la saison pour les Ajacides.

Les supporters pourront suivre la rencontre en direct et gratuitement via les canaux officiels du club : l’application Ajax, le site www.ajax.nl et la chaîne YouTube du club.

La retransmission débutera à 16 h 45. Le présentateur Hein van den Bogaert assurera la présentation d’avant-match, tandis que l’ancien Ajacide Vurnon Anita interviendra en tant qu’analyste.

Les supporters à l’étranger pourront suivre la rencontre sur ces mêmes plateformes, sauf en Grèce, à Chypre, au Brésil, en Russie et en Égypte, où des restrictions de diffusion s’appliquent.

Après la rencontre avec le Panathinaïkos, l’Ajax disputera encore cinq matchs amicaux. Le 10 juillet, l’AEK Larnaca sera l’adversaire, suivi de matchs contre le VfL Bochum (15 juillet), l’Olympiakos (18 juillet), Burnley (26 juillet) et le FC Volendam (2 août).

Entre ces rendez-vous amicaux, l’Ajax entamera sa campagne européenne. Le 23 juillet, les Amstellodamois disputeront l’aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des conférences contre le perdant de la double confrontation entre le FK Vojvodina et Ferencváros.

Le match retour est programmé le 30 juillet à la Johan Cruijff ArenA, avec un coup d’envoi à 20 h.







