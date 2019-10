Ajax, Onana ouvre la porte à un départ l'été prochain : "Je suis appelé à partir"

Le gardien camerounais est l'un des plus anciens joueurs du vestiaire de l'Ajax Amsterdam. Il est prêt à relever un autre défi la saison prochaine.

André Onana n'est pas le joueur le plus connu et le plus bankable de l' Amsterdam. Pourtant, l'international camerounais dispose d'une belle cote sur le marché des transferts et a réalisé une très belle saison l'an dernier n'étant pas étranger au très beau parcours de l'Ajax Amsterdam en (demi-finaliste de la compétition). Dans une interview accordée à RMC Sport, André Onana a avoué que cette saison serait peut-être sa dernière chez les champions des en titre.

"C’est probablement la fin. Nous sommes appelés à partir aujourd’hui. Nous sommes dans un vestiaire super jeune. Et nous sommes les plus vieux! Il y a un problème si un gamin de 23 ans fait partie des plus âgés du vestiaire, non? Les petits au club me demandent: "André, il faut que tu partes!" On essaye de profiter. On prend du plaisir. Nous savons tous qu’on tend vers la fin. Nous avons tout donné à l’Ajax, en , en Ligue des champions. Cette année, on va aussi essayer de tout gagner, si c’est possible. Mais après, il faut passer à autre chose aussi", a indiqué le gardien de 23 ans.

"Paris et le Barça m'ont contacté"

L'été dernier déjà, André Onana aurait pu quitter l'Ajax Amsterdam après sa belle saison sur la scène européenne. Le portier camerounais a notamment été sondé pour faire partie d'un échange avec Alphonse Aréola : "Paris ? J’ai eu des feedbacks du PSG. J’ai eu des discussions avec mon agent. Il m’a parlé de Paris et de ce qu’il a envie de faire. Ce sont des choses qui se géraient avec mon agent. On en a discuté plusieurs fois. Il m’a dit que Paris était intéressé".

Formé au , le gardien de l'Ajax Amsterdam aurait également pu rentrer au bercail lors du dernier mercato pour devenir la doublure de Marc-André Ter Stegen : "Le Barça est revenu cet été. C’est ma maison. J’ai fait partie de ce club-là. Logiquement, ils veulent toujours reprendre l’un des leurs. Ce n’était peut-être pas le bon moment de rentrer. Peut-être que je ne rentrerai jamais! Mais cet été, ce n’était pas bien".

Pour rappel, André Onana a été nommé parmi les dix meilleurs gardiens de la planète cette année, et est en lice pour remporter le trophée Yachine. Il avait d'ailleurs exprimé sa fierté à Football cette semaine : "En tant que gardien de but, je ne peux qu’être flatté par la création de ce trophée qui consacre les joueurs évoluant à mon poste. C’est une motivation supplémentaire pour être au top, car ce trophée valorise une saison accomplie pour un gardien de but et notamment le meilleur d’entre nous". André Onana risque de faire de nouveau parler de lui cette saison avec l'Ajax avant de prendre son envol l'été prochain.