Samedi, l'Ajax disputera son quatrième match amical de pré-saison. L'équipe de l'entraîneur Míchel affrontera l'Olympiakos, club grec, au complexe sportif De Toekomst. La rencontre ne sera pas diffusée à la télévision, mais pourra être suivie gratuitement en direct sur les chaînes officielles du club amstellodamois.

Le coup d’envoi est fixé à 15 h 30 le samedi 18 juillet, et la rencontre se déroulera à huis clos sur la pelouse de De Toekomst.

Les supporters pourront suivre la rencontre gratuitement en direct via les canaux officiels du club : l’application Ajax, son site web et sa chaîne YouTube. La présentation d’avant-match débutera à 15 h 30.

Les abonnés à l’étranger pourront dans la plupart des cas suivre la rencontre sur ces mêmes plateformes. Seuls la Grèce, Chypre, le Brésil, la Russie et l’Égypte sont exclus en raison des droits de diffusion.

Les Ajacides sont entrés dans la dernière ligne droite de leur préparation estivale. Après trois rencontres de rodage, leur bilan est d’une victoire, un nul et une défaite.

Jusqu’ici, les hommes de Míchel ont concédé une défaite 1-3 face au Panathinaïkos, signé une victoire 1-0 contre l’AEK Larnaca et partagé les points 1-1 avec le VfL Bochum.

Il s’agit du dernier test avant l’entrée en lice officielle : jeudi prochain, l’Ajax se rendra en Serbie pour le match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des conférences contre le FK Vojvodina.

Après cette confrontation face au géant grec, deux autres rencontres de préparation sont prévues : la réception de Burnley (Angleterre) le 26 juillet, puis un dernier galop d’essai à domicile contre le FC Volendam le 2 août.

Le programme à venir de l’Ajax est le suivant :

18 juillet, 15 h 30 : Ajax - Olympiakos (match amical)

23 juillet, 20h00 : FK Vojvodina - Ajax (deuxième tour préliminaire de la Ligue des conférences)

26 juillet, 14h00 : Ajax - Burnley (match amical)

30 juillet, 20h00 : Ajax - FK Vojvodina (tour préliminaire de la Ligue des conférences)

2 août, 14 h 30 : Ajax - FC Volendam (match amical)

Regardez le match en direct ici :