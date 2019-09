Ajax-Lille - Le LOSC monte au créneau pour défendre ses supporters

Mardi soir, avant la rencontre face à l'Ajax (3-0), de nombreux supporters lillois avaient été interpellés, alors que certains étaient innocents.

Mardi soir, le LOSC a vécu un retour en Ligue des Champions pour le moins difficile, à Amsterdam. Sur le terrain, les Dogues ont été balayés (3-0) par une équipe de l' justifiant son statut de demi-finaliste de la compétition la saison passée. En dehors, plusieurs centaines de supporters nordistes ont été arrêtés par la police néerlandaise aux abords de l'enceinte, deux heures avant le coup d'envoi de la rencontre.

Des arrestations auxquelles le club s'était empressé de réagir via un premier communiqué officiel publié dans la soirée, condamnant notamment les agissements des interpellés en question. "Le LOSC a été informé par les autorités néerlandaises de l’arrestation de plusieurs dizaines d’individus pour des troubles de l’ordre public, notamment l’utilisation d’engins pyrotechniques et des dégradations matérielles (...) Le LOSC a toujours condamné et lutté contre ces comportements qui ne correspondent ni à l’éthique du football ni à celle du club", avait ainsi réagi le club nordiste.

Le LOSC monte au créneau pour défendre ses supporters

Ce mercredi soir, a de nouveau publié un communiqué sur ces incidents. Mais cette fois, force est de constater que le discours du club français est autre. Et pour cause, il est semblerait que parmi les supporters interpellés, figurent de nombreux innocents. ​

Communiqué du club suite aux incidents en marge d'Ajax-LOSChttps://t.co/gO4OyhudZP — LOSC (@losclive) September 18, 2019

"Sur la base de plusieurs informations et témoignages recensés depuis, le LOSC est néanmoins interpellé par le volume et les conditions d’arrestation de près de 300 supporters présents lors de cet incident. Un certain nombre de ces arrestations semblent avoir touché, sans distinction avec les auteurs des troubles constatés, des personnes non impliquées et victimes de ces incidents", peut-on lire sur le communiqué du jour.

"Le LOSC déplore que des supporters innocents aient ainsi pu être les victimes collatérales de ces incidents et des agissements d’une minorité, et s’interroge sur la manière dont l’autorité a pu être utilisée et appliquée concernant ces personnes. S’il n’a pas le pouvoir d’interférer dans la procédure policière et juridique, le club va transmettre formellement à l’UEFA ainsi qu’à l’Ajax Amsterdam les informations et témoignages en sa possession et interroger les autorités compétentes afin d’obtenir les explications de ces arrestations et des préjudices vécus par des supporters non impliqués dans les incidents", s'insurge enfin le club entraîné par Christophe Galtier, qui se souviendra longtemps de son retour en Ligue des Champions...