Ajax - Juventus, Massimiliano Allegri : "Nous aurons besoin d’une belle performance"

Présent en conférence de presse à la veille du quart de finale de LDC face à l'Ajax, l'entraîneur de la Juve s'est montré particulièrement méfiant.

Mercredi soir, la Turin de Cristiano Ronaldo aura rendez-vous avec l' Amsterdam en quarts de finale de Ligue des Champions, une équipe joueuse et séduisante, tant sur le papier que de par le jeu proposé, récemment tombeuse d'un pourtant triple tenant du titre en huitièmes. Forcément, alors que la Vieille Dame nourrit d'importantes ambitions cette saison dans la coupe aux grandes oreilles, comme en témoignent les déclarations de plusieurs de ces joueurs ces derniers mois, la pression repose sur les épaules du Champion d' , et donc sur celles de son entraîneur, Massimiliano Allegri.

Présent en conférence de presse à Amsterdam ce mardi, le technicien arrivé à la Juve en 2014 s'est justement adonné à des déclarations flatteuses à l'encontre de son futur adversaire, tout en précisant qu'affronter cette équipe sera résolument différent de l'opposition face aux Colchoneros.

"Nous avons préparé le match en travaillant sur les forces de l'Ajax"

"L'Ajax est une équipe solide, qui a éliminé le Real Madrid et joué sur un pied d'égalité face au . Elle est dotée de beaucoup de technique. Nous devrons jouer un jeu lucide, car ce sera un match très ouvert, qui ne devrait pas terminer à 0-0", a d'abord prévenu l'entraîneur de la Vieiile Dame.

"Demain sera un match complètement différent de celui de Madrid car l'Ajax joue complètement différemment de l'Atletico. Cependant, nous ne pouvons pas penser à ne pas marquer et inverser le résultat au retour. En plus de 20 matches à domicile, l'Ajax n'a été battue que par le Real, ce sera difficile et cela nécessitera également des performances physiques. Nous avons préparé le match en travaillant sur les forces de l'Ajax. C'est une équipe agressive et nous devrons l'être aussi, en essayant de tirer profit des espaces. Nous aurons besoin d’une belle performance", a ensuite prévenu Massimiliano Allegri, particulièrement méfiant.

Une méfiance qui peut se comprendre, tant la jeunesse et la fougue de l'équipe entraînée par son homologue Erik van Hag ont permis aux Hollandais de déjouer les pronostics depuis le début de la saison. Heureusement, la Juventus peut se rassurer avec la présence de son attaquant Cristiano Ronaldo, abonné aux exploits européens retentissants et bien présent dans le groupe qui s'est envolé pour Amsterdam après plusieurs semaines d'absence suite à une blessure avec la Seleçao.