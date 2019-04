Ajax-Juventus, Cristiano Ronaldo est indispensable pour la Juve en Champions League

Si la Juve peut encore se passer de son buteur providentiel portugais en Serie A pendant quelques rencontres, ce n'est guère le cas en C1.

Cristiano Ronaldo est toujours absolument nécessaire, même s'il n'est pas au top de sa forme. C'est ce qu'on peut retenir, en substance, des propos de son entraîneur et de la situation du moment. L'international portugais est appelé à jouer un grand rôle avec la dans la capitale néerlandaise ce mercredi soir. Malgré son problème musculaire à la cuisse droite contracté au sein de l'équipe nationale, CR7 est très attendu aux , car la Juve l'a recruté pour produire les performances dont il a le secret lors de rencontres de cette envergure.

Ronaldo sera titulaire

Face à l' Amsterdam, CR7 débutera la rencontre dès le coup de sifflet initial : "Il s’est bien entraîné et il sera titulaire demain." Un signe clair de la part de Massimiliano Allegri en même temps qu'un aveu pour un coach qui ne peut pas se passer de son étoile. Après ce qui a été proposé par CR7 contre l'Atletico Madrid, il ne pouvait en être autrement. Car suite à la prestation XXL face à Atletico, son statut a encore changé, pour offrir encore plus d'envergure pour Ronaldo à Turin.

Le joueur, de son côté, arrive en pleine possession de ses moyens à Amsterdam, et avec aussi beaucoup de volonté. Il reste juste à l'ancien joueur du à formuler sa réponse sur le terrain. Car si Amsterdam est une étape importante, il est encore plus important de retourner - encore une fois - au Wanda Metropolitano, pour la finale de la . C'est l'objectif derrière le recrutement faramineux de Cr7 par les dirigeants de la Juve.

Si Cristiano Ronaldo a raté les trois derniers matches de , dans le même temps, la Juve ne s'est pas laissée distancer avec neuf points glanés et un championnat en poche. Mais, sans CR7, il manque toujours quelque chose. Les dirigeants de la Vieille Dame en sont bien conscients, eux dont la mission est claire, c'est-à-dire gagner à nouveau en Europe vingt-trois ans plus tard. Et cela tombe bien, puisque Cristiano Ronaldo connaît mieux que quiconque la marche à suivre pour décrocher la coupe aux grandes oreilles.

Pendant ce temps, on s'en doute bien, les talentueux jeunes de l'Ajax préparent des contre-mesures. Et ils ont bien raison, car Ronaldo n'aura aucune pitié. Le sourire éclatant habituel sous la lumière des projecteurs, le regard concentré et une grande envie de dévorer l'espace devant lui. CR7 sera déchaîné à la Johan Cruijff Arena. Pour lui, le meilleur est encore à venir.



Les onze probables d'Ajax-Juventus:

AJAX (4-2-3-1): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schøne, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, C. Ronaldo.