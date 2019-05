Ajax - Futur joueur du Barça, Frenkie de Jong a fait ses adieux à la Johan Cruyff Arena

"On ne pleure pas parce que tu pars, nous sourions parce que tu as joué ici." Sur son compte Twitter, l' Amsterdam a délivré un très beau message pour marquer le coup lors du dernier match à domicile disputé par Frenkie de Jong.

Le milieu de terrain de 22 ans a signé ses adieux par un succès précieux contre Utrecht (4-1) dans la course au titre. Pendant que le Eindhoven perdait sur le terrain de l'AZ Alkmaar (0-1), l'Ajax en profitait pour filer vers le titre avec trois points d'avance et une meilleure différence de buts (+84 contre +70).

Salué par les supporters, Frenkie de Jong a célébré son au revoir avec le public de l'Ajax par un chant qui a eu de l'écho auprès des supporters du club néerlandais. Il ne reste plus qu'à assurer le sacre sur la pelouse de De Graafschap dans deux jours.

Frenkie De Jong getting a champions farewell from the Ajax supporters. This is beautiful! pic.twitter.com/1XCjiza3EA