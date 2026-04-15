Selon le journal wallon La Dernière Heure, les trois grands clubs néerlandais sont en concurrence pour recruter Ilian Hadidi. L’Ajax, le Feyenoord et le PSV suivent de près ce milieu de terrain de 17 ans, qui évolue au Standard de Liège.

Hadidi, qui vient tout juste de fêter ses 17 ans, est un milieu de terrain droitier évoluant au sein de l’équipe U18 du Standard de Liège, dont il porte le brassard de capitaine. Préférant jouer en sentinelle, il a déjà marqué 5 buts en 16 matchs cette saison.

S’il n’a pas encore découvert l’équipe première, des sources belges indiquent qu’il s’est déjà entraîné à plusieurs reprises avec le groupe professionnel cette saison. Son évolution fulgurante et l’expiration imminente de son contrat en juin prochain en font une cible prisée des grands clubs européens.

Selon La Dernière Heure, Ajax, Feyenoord et PSV suivent de près la situation du jeune milieu de terrain. Et l’intérêt ne se limite pas aux Pays-Bas : le Borussia Dortmund, le LOSC Lille, l’AS Monaco et le Club Bruges sont également sur les rangs pour s’attacher les services de ce talent prometteur.

Selon le quotidien, présent le week-end dernier au match des U18 du Standard, un recruteur néerlandophone de Manchester City était également en tribune. « Il ne souhaitait évidemment pas révéler quel(s) joueur(s) il était venu scruter, mais, après quelques minutes de contact visuel, nous avons vite compris… »

Ses performances éclatantes lors d’un tournoi junior avec le Maroc U17 début avril expliquent en partie cet engouement, et il pourra à nouveau se mettre en évidence le mois prochain lors de la Coupe d’Afrique des nations U17, au Maroc.

Dans les prochaines semaines, Hadidi devra trancher concernant son avenir. Si son entourage lui recommande de rester à Liège, où il évolue dans un cadre familier, les offres financières venues d’ailleurs s’avèrent plus alléchantes. Selon La Dernière Heure, depuis la restructuration du club, le Standard de Liège se montre en effet plus prudent dans l’attribution de contrats juteux.