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Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 12:45 Johan Cruijff ArenA

Diffusion d’Ajax - FC Thoune : chaîne TV et streaming en direct

Ajax - FC Thoune est diffusé sur Ziggo Sport. Vous pouvez également suivre le match en streaming sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur via Ziggo Go. Choisissez ci-dessous le diffuseur pour regarder la rencontre en direct.

Actualités des équipes et effectifs

L’Ajax évolue sous la direction de Michel. Aucun joueur blessé ou suspendu n’a été signalé pour le moment et aucune composition probable n’est encore connue.

Gian-Luca Privitelli dirige le FC Thoune depuis le bord du terrain. Du côté suisse non plus, aucune absence ni composition probable n’a encore été communiquée. D’autres informations suivront à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

L’Ajax a remporté quatre de ses cinq derniers matches, fait un nul et n’a subi aucune défaite (4-1-0). Son dernier résultat est une victoire 3-0 à domicile contre l’ADO Den Haag en Eredivisie. Auparavant, sa rencontre face au FC Twente s’était terminée sur un score de 2-2, puis l’Ajax s’était imposé 6-1 sur le terrain du FC Midtjylland en Ligue Conférence. Sur ces cinq matches, l’Ajax a marqué 14 buts et en a encaissé 4. Il a également remporté deux rencontres à l’extérieur sur les scores de 1-0 ou 2-1 et gardé sa cage inviolée à deux reprises.

Le FC Thoune a remporté deux de ses cinq derniers matches, fait un nul et subi deux défaites (2-1-2). Son dernier résultat est une défaite 3-2 contre le BSC Young Boys en Super League. Auparavant, Thoune avait fait match nul 3-3 contre le FC Bâle, battu Hearts 3-1 et gagné 5-4 sur le terrain du FC Lausanne-Sport. Il avait également perdu 3-2 contre le FC Lugano. Au total, Thoune a inscrit 15 buts et en a encaissé 14.

Confrontations directes

La dernière confrontation remonte au 2 novembre 2005 en Ligue des champions, lorsque l’Ajax s’était imposé 2-4 sur le terrain du FC Thoune. Deux semaines plus tôt, le 18 octobre 2005, l’Ajax avait gagné 2-0 à Amsterdam. L’Ajax a remporté les deux rencontres figurant dans les données disponibles, inscrivant six buts contre deux pour Thoune.

Classement

Dans la phase de ligue de la Ligue Conférence, l’Ajax occupe la onzième place. Le FC Thoune est vingtième.