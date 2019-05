Ajax, De Ligt ouvre la porte au Barça : "Ce serait bien de jouer avec De Jong"

Le capitaine de l'Ajax Amsterdam annoncé avec insistance au FC Barcelone a avoué qu'il aimerait rejoindre le champion d'Espagne.

Tout indique que Matthijs De Ligt quittera l' Amsterdam cet été. Mais personne ne connaît encore la destination du capitaine de l'Ajax Amsterdam. Le défenseur de 19 ans est courtisé par les meilleurs clubs européens dont la , , , mais aussi et surtout le . D'après la presse espagnole, le champion d' aurait un temps d'avance sur les autres concurrents et aurait même la préférence de l'international néerlandais.

Interrogé sur le choix de Frenkie De Jong de rejoindre le FC Barcelone la saison prochaine dans les colonnes de Voetbal Primeur, le capitaine de l'Ajax Amsterdam a ouvert la porte à un départ chez les Catalans : "Je pense qu'il a fait une excellente saison. Il mérite de signer pour le FC Barcelone. Jouer avec lui là-bas ? Ce serait bien de jouer avec Frenkie De Jong dans un club, mais à ce moment précis, je ne sais pas ce qui va arriver".

L'Ajax a trouvé le successeur de Matthijs De Ligt

Pour rappel, Matthijs de Ligt est certainement l'un des joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts actuellement. Le capitaine de l'Ajax Amsterdam n'a jamais caché qu'il aimait le FC Barcelone et pourrait donc choisir de rejoindre son futur ex-coéquipier, et compatriote, Frenkie De Jong en Catalogne. Une chose est sûre, Matthijs De Ligt ne va probablement pas faire de vieux os dans son club formateur, d'autant plus que le champion des lui a déjà trouvé un remplaçant.

L'Ajax a d'ores et déjà enregistré la signature du défenseur central, Lisandro Martinez, ce qui pourrait ouvrir la voie à une vente de Matthijs De Ligt lors de ce mercato. L’international argentin a signé lundi un contrat de quatre ans avec le champion des Pays-Bas et rejoindra le club cet été. Le directeur sportif de l'Ajax Amsterdam, Marc Overmars, n'a pas manqué de saluer et de souligner le potentiel du jeune défenseur central de 21 ans.

"Martinez est un joueur du pied gauche qui peut gérer plusieurs positions à l'arrière. C'est un défenseur qui veut jouer au football. Il apporte une certaine mentalité que nous pouvons bien utiliser ici, comparable à ce que son compatriote Nico Tagliafico montre ici. Et Lisandro est encore jeune, alors nous nous attendons à ce qu'il continue dans les années à venir à devenir encore meilleur", a analysé le directeur sportif sur le site de l'Ajax.