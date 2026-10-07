L’Ajax a annoncé mercredi soir que Kasper Dolberg souffre d’une blessure aux ligaments croisés. Il ne rejouera donc très probablement plus cette saison. Bonne nouvelle malgré tout pour le club amstellodamois : l’attaquant de 29 ans s’est blessé avec la sélection danoise.

Tout cela a à voir avec le FIFA Club Protection Programme. Il s’agit d’une sorte de police d’assurance qui existe depuis 2012. Grâce à ce programme, une partie du salaire d’un joueur blessé peut être couverte.

Un club n’y est toutefois éligible qu’en cas d’« incapacité totale de travail temporaire » à la suite d’une blessure contractée lors d’un match, d’un entraînement, d’un déplacement ou à un autre moment avec l’équipe nationale.

Dans ce cas, le salaire est couvert grâce au FIFA Club Protection Programme à partir du 28e jour suivant la blessure, jusqu’à ce que le joueur ait repris intégralement l’entraînement collectif ou disputé un match.

Seul le salaire de base du joueur blessé est d’ailleurs couvert. Cela signifie que, par exemple, les primes n’entrent pas en ligne de compte, tout comme les droits à l’image ou les frais médicaux liés à la rééducation.

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À cela s’ajoute que le dispositif n’est pas illimité. Pour le salaire de base du joueur blessé, un maximum de 20 548 euros par jour est couvert, ce qui représente 7,5 millions d’euros par an. Dolberg se situe très probablement en dessous de ce seuil, ce qui est favorable à l’Ajax. Le Danois gagne vraisemblablement entre trois et quatre millions d’euros par an.

Dolberg s’est blessé fin septembre lors d’un entraînement avec le Danemark. Il a été opéré mardi à Copenhague, comme l’a annoncé l’Ajax un jour plus tard.