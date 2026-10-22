Partager Suivez GOAL sur Google

Longtemps fermé, le duel tactique à la Johan Cruijff ArenA a finalement été tranché par l’efficacité des remplaçants de l’Ajax. En fin de match, Michel a pris le dessus sur Maurizio Sarri pour décrocher une précieuse victoire 2-0.

Publicité

La rencontre entre l’Ajax et l’Atalanta a offert un fascinant contraste de philosophies. L’Ajax de Michel cherchait à dominer en occupant le terrain et en multipliant les tirs, tandis que l’Atalanta de Maurizio Sarri misait sur un bloc défensif compact pour contrarier son adversaire et le surprendre en contre. Pendant 86 minutes, le match est resté bloqué : l’Ajax ne parvenait pas à transformer ses 61 % de possession en buts, et la discipline de l’Atalanta l’a empêché de cadrer le moindre tir durant les trois premiers quarts de la rencontre.

En définitive, ce ne sont pas les dispositifs de départ qui ont décidé du match, mais la profondeur des effectifs et les profils tactiques des joueurs entrés en seconde période. Si la défense de l’Atalanta a tenu bon pendant la majeure partie de la soirée, la pression accumulée au fil de 21 tirs a fini par faire la différence. L’entrée de Tolu Arokodare a donné à l’Ajax le point d’appui physique qui lui avait manqué en première période, lui permettant enfin de percer une défense qui avait paru remarquablement sereine sous la direction de Sarri.

Le dispositif tactique de l’Ajax

L’Ajax évoluait dans un 4-3-3 classique, s’appuyant largement sur la sûreté technique de Sofyan Amrabat à la base du milieu de terrain. Sa construction suivait un schéma familier : étirer le jeu en utilisant les latéraux Youri Baas et Owen Wijndal afin de libérer des espaces dans l’axe pour Julian Brandt et Davy Klaassen. L’objectif était clair : exploiter la largeur pour obliger les ailiers de l’Atalanta à revenir défendre et créer une supériorité numérique de 3 contre 2 au milieu. Le pressing se déclenchait de manière agressive : dès que le ballon parvenait aux défenseurs centraux de l’Atalanta, Roko Obric ou Thomas Kristensen, les trois attaquants de l’Ajax montaient immédiatement presser pour provoquer de longs ballons.

L’Ajax dominait avec le ballon, mais a longtemps manqué d’efficacité dans le dernier tiers. Sur ses 21 tirs, beaucoup étaient des tentatives lointaines peu dangereuses ou étaient contrés dans une surface italienne encombrée. Les déplacements d’Oscar Gloukh et de Marcos Leonardo visaient à attirer les défenseurs hors de leur position, mais l’équipe de Sarri ne s’est pas laissé prendre. Le bloc défensif de l’Ajax était haut, Marc-Andre ter Stegen jouant souvent le rôle de gardien-libéro. C’était nécessaire pour maintenir la pression sur une Atalanta qui cherchait à exploiter l’espace dans le dos des latéraux. Ce plan exigeait une immense patience : il fallait user progressivement les visiteurs avant l’accélération décisive en fin de match.

Publicité Publicité

Le dispositif tactique de l’Atalanta

Maurizio Sarri avait opté pour un 4-2-3-1 qui se transformait en 4-4-2 bas sans le ballon. La priorité tactique était la solidité défensive. Ederson constituait le premier écran devant une défense constamment mise sous pression. Le plan consistait à densifier l’axe et à pousser l’Ajax à centrer. Cette stratégie a parfaitement fonctionné pendant 80 minutes, tandis que l’Atalanta obtenait neuf corners et contrait sept tirs. Offensivement, elle comptait sur la capacité de Gianluca Scamacca à conserver le ballon dos au but et sur les éclairs créatifs de Charles De Ketelaere. Mais son absence de tir cadré témoigne d’une équipe presque entièrement concentrée sur la phase défensive.

Related Topics

À la récupération, l’Atalanta cherchait immédiatement à jouer vers l’avant. Raoul Bellanova et Davide Zappacosta devaient offrir des solutions sur les côtés, mais le positionnement haut de l’Ajax les contraignait souvent à rester en retrait. Le trio du milieu a travaillé sans relâche pour suivre les créateurs de l’Ajax, parvenant à contrarier Julian Brandt pendant une grande partie de la soirée. Toutefois, les efforts physiques exigés par la défense en bloc bas face à une équipe qui monopolisait le ballon ont fini par provoquer des pertes de concentration dans les cinq dernières minutes. La discipline tactique qui avait caractérisé la prestation de l’Atalanta a alors cédé sous l’effet des changements tardifs de l’Ajax.

La bataille tactique

La bataille décisive s’est jouée dans les demi-espaces, entre les latéraux et les défenseurs centraux de l’Atalanta. Pendant la première heure, Sarri a remporté ce duel en maintenant ses lignes extrêmement resserrées, sans laisser à Gloukh ou Leonardo la place de se retourner. L’Ajax s’est retrouvé réduit à faire circuler le ballon en U autour de la surface, sans jamais pénétrer au cœur de la défense. Ce blocage tactique témoignait de l’organisation mise en place par Sarri, qui a neutralisé la créativité du milieu de l’Ajax pendant la majeure partie du match.

Publicité

Le rapport de force a toutefois changé lorsque l’Ajax a délaissé les combinaisons de passes pour une menace plus directe et physique. L’entrée de Tolu Arokodare a déplacé le centre de gravité de l’attaque de l’Ajax. Les défenseurs de l’Atalanta, jusque-là occupés à gérer les appels dans leur dos, devaient désormais disputer des ballons aériens et des duels physiques. Ce changement de profil a fini par faire céder la résistance de l’équipe italienne. En abandonnant l’option du « faux neuf » au profit d’un avant-centre capable de servir de point d’appui, Michel a exploité la fatigue de défenseurs de l’Atalanta qui avaient passé 85 minutes à multiplier les courses au sein d’un bloc bas.

Les ajustements en cours de match

Michel a anticipé le besoin d’un autre profil tactique. À la 62e minute, Viktor Tsigankov et Aziz Ouazane ont remplacé Klaassen et Gloukh, plus statiques, apportant de la vitesse sur les côtés. Le changement décisif est intervenu peu après, à la 66e minute, lorsque Tolu Arokodare a remplacé Marcos Leonardo. L’Ajax est alors passé d’une équipe cherchant à traverser le bloc de l’Atalanta par la passe à une équipe capable de lui imposer un défi physique. Cet ajustement a permis à Brandt de reculer dans une position où il disposait de davantage d’espace pour dicter le jeu, l’Atalanta se repliant encore plus bas pour tenir compte de la menace aérienne d’Arokodare.

Publicité

Sarri a réagi en faisant entrer Lazar Samardzic, puis Nikola Krstovic, pour tenter de regagner du terrain, mais ces changements n’ont pas inversé la dynamique. La pression de l’Ajax est devenue incessante. À la 87e minute, le pari tactique a payé : Youri Baas a servi Arokodare, qui a enfin débloqué la rencontre. Après l’ouverture du score, l’Atalanta a dû abandonner son organisation défensive. Sa structure s’est désagrégée, permettant à Aziz Ouazane de doubler la mise dans le temps additionnel. Les remplacements successifs de l’Ajax ont accentué la pression jusqu’à ce que la défense finisse par céder.

Conclusion

En définitive, l’Ajax doit cette victoire à la meilleure gestion du banc et à la souplesse tactique de Michel. Si le plan défensif de Sarri a été presque irréprochable pendant 85 minutes, il n’avait pas de solution de rechange lorsque l’Ajax a introduit une menace plus physique et directe. Le passage d’une construction patiente à une attaque verticale et intense dans les dix dernières minutes a pris l’Atalanta de court. En diversifiant ses options offensives en fin de match, l’Ajax a transformé sa domination statistique en une victoire nette, 2-0, démontrant qu’au plus haut niveau européen, savoir changer la raison d’être de ses attaques compte autant que savoir changer la manière de les mener.