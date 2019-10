Ajax Amsterdam - Ziyech ne sera pas bradé : sa clause de 30 M€ n'existe plus !

En prolongeant le contrat d’Hakim Ziyech jusqu’en 2022, l’Ajax Amsterdam a fait disparaître la clause libératoire du Marocain.

Pourquoi les plus grands clubs européens n’ont-ils pas mis la main à la poche plus tôt pour Hakim Ziyech (26 ans) ? Après sa saison exceptionnelle réalisée avec l’ Amsterdam la saison dernière, le Marocain s’attendait à quitter l’ , à l’instar de ses ex-coéquipiers Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, mais il a finalement dû se résoudre à rester.

Le Bayern pourra s'en mordre les doigts...

La raison ? Une chose semble certaine : cela n’a rien à voir avec son prix. Car malgré son exercice de haute volée, l’ancien joueur de Twente aurait pu quitter l’Ajax pour 30 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire.

Le était d’ailleurs très intéressé, histoire de renforcer son aile droite suite au départ d’Arjen Robben. Mais à la surprise générale, les Allemands ne sont pas allés plus loin dans les négociations. Et ils risquent de s’en mordre les doigts…

Au moins 50 M€ attendus l'été prochain

Ziyech pour 30 millions d’euros, c’est effectivement de l’histoire ancienne. Rien à voir avec son but magnifique inscrit contre Valence (3-0) cette semaine en Ligue des Champions. Il faut remonter à la prolongation de son contrat jusqu’en 2022, signée au mois d’août, pour comprendre.

Hakim Ziyech has signed a new contract at Ajax until 2022pic.twitter.com/zl5abuVwt2 — Goal (@goal) August 9, 2019

D’après le très sérieux quotidien néerlandais De Telegraaf, les dirigeants de l’Ajax ont profité de cette prolongation pour… faire disparaître la clause du Marocain ! Une manoeuvre logique pour les Amstellodamois, qui réclameront au moins 50 millions d’euros aux clubs intéressés par Ziyech l’été prochain selon nos confrères.