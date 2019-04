Ajax Amsterdam-Juventus | Horaire, streaming, TV, compos : tout ce qu'il y a à savoir

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur le quart de finale aller de la Ligue des champions qui va opposer l'Ajax à la Juventus ce mercredi (21h).

Entre l'un des favoris déclarés de cette édition 2018-2019 et l'équipe qui vient de sortir le triple tenant du titre au tour précédent, l'affiche entre la et l' Amsterdam a de quoi être alléchante. ¨Pour cette manche aller du côté des , la Vieille Dame pourra compter sur le retour de Cristiano Ronaldo, après deux semaines de blessure.

Match Ajax Amsterdam-Juventus Date Mercredi 10 avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 2.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 2 RMC Sport

COMPOS PROBABLES

LES MEILLEURES STATISTIQUES OPTA

=> L’Ajax et la Juventus vont s’affronter pour la 9e fois en C1 et la 1ère fois depuis novembre 2004. La formation néerlandaise n’a plus battu les Turinois depuis sa victoire en finale de la C1 1973 à Belgrade (1-0).

L'article continue ci-dessous

=> L’Ajax est la 1ère équipe néerlandaise à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis le Eindhoven en 2006/07. Le club amstellodamois n’avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 2002/03 et une élimination face à l’ .

=> L’Ajax (24 ans et 202 jours) affiche la moyenne d’âge de joueurs titulaires la plus basse des équipes encore présentes en quart de finale de Ligue des Champions cette saison.

=> L’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo a marqué 7 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue des Champions contre l’Ajax, dont un triplé avec le lors de sa dernière visite à la Johan Cruijff Arena en octobre 2012.