Ajax Amsterdam : Haller revient sur son magnifique quadruplé

Sébastien Haller, la star de l'Ajax, a révélé qu'il ne s'attendait pas à faire des débuts "de rêve" en Ligue des champions mercredi soir.

Pour sa première apparition dans la compétition européenne, l'international ivoirien a marqué quatre fois lors de la victoire 5-1 du Sporting Lisbonne au stade José Alvalade.

Cet exploit lui a permis d'égaler le record de Marco van Basten en Ligue des champions, vieux de 29 ans. Avant ce match, le grand Néerlandais était le seul joueur à avoir marqué quatre fois pour ses débuts en Ligue des champions, ce qu'il avait fait en novembre 1992 contre l'IFK Goteborg, alors qu'il était à l'AC Milan (Serie A).

En outre, l'ancien joueur de West Ham United a rejoint Simone Inzaghi, Dado Prso, Ruud van Nistelrooy, Andriy Shevchenko, Lionel Messi, Bafetimbi Gomis, Mario Gomez, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Josip Ilicic et Olivier Giroud dans les rangs des joueurs ayant marqué au moins quatre buts lors d'un match de la compétition européenne.

À propos de ses exploits contre les Lions de Ruben Amorim, le joueur de 27 ans a affirmé qu'il était satisfait de sa performance contre les 19 fois champions de Primeira Liga.

''C'était un début de rêve, mais nous avons aussi bien joué en tant qu'équipe. Tant sur le plan tactique que mental, nous avons bien fait. Je suis heureux'', a déclaré Haller, cité par le site Internet de l'Ajax.

''Bien sûr, je ne m'attendais pas à de tels débuts parce que vous essayez de vous concentrer. Cela s'est bien passé. J'ai marqué après seulement une minute de jeu. Bien sûr, cela a aussi donné un coup de pouce.

L'article continue ci-dessous

"Vous savez que vos débuts sont déjà bons à ce moment-là. Tout ce qui suit est en fait supplémentaire. J'ai pu me concentrer encore plus sur l'équipe après ce premier but.

''J'ai encore du mal à m'en rendre compte. Ça peut aller vite. Je pense que personne ne s'attendait à une victoire 1-5. Nous pouvons en profiter.''