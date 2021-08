AJ Auxerre : Lassine Sinayoko appelé avec le Mali

Auteur d'un début de saison intéressant avec deux passes décisives, l'attaquant sera avec la sélection malienne en septembre.

Deux passes décisives et quatre matches très consistants, Lassine Sinayoko réalise un début de saison remarqué qui n'a pas laissé insensible la sélection malienne.



Le jeune attaquant auxerrois vient d'être appelé avec les Aigles pour les matches contre le Rwanda et l'Ouganda, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Depuis plusieurs mois, le natif de Bamako qui a grandi dans le Val d'Oise était observé par Fousseni Diawara, désormais adjoint du sélectionneur Mohamed Magassouba.



L'annonce de sa présence dans l'équipe du Mali devrait être annoncée ce mardi. Avant son départ prévu le 30 août pour Agadir où l'équipe malienne se rassemble, l'AJ Auxerre devra essayer de régler l'avenir de Sinayoko, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat du côté de la Bourgogne.