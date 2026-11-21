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Les signes se multiplient quant à la difficulté pour l'Algérien Rayan Aït-Nouri de poursuivre l'aventure à Manchester City. Son temps de jeu a reculé cette saison, au point qu'il a été écarté du groupe face à Fulham malgré sa participation aux séances de préparation du match. De quoi relancer le dossier de son avenir à l'approche du mercato hivernal.

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L'entraîneur italien Enzo Maresca a décidé de ne pas convoquer Aït-Nouri pour le match face à Fulham, conclu sur un nul 1-1 samedi, bien que le latéral gauche de 25 ans ait pris part à la dernière séance d'entraînement avec ses coéquipiers avant la rencontre. Absent du groupe, il fait les frais d'une nouvelle décision qui illustre la place limitée qu'il occupe dans les plans du staff technique.

Maresca a aligné Nico O'Reilly au poste de latéral gauche dès le coup d'envoi, avant de faire entrer le Croate Joško Gvardiol en seconde période à la place du joueur anglais de 21 ans.

Cette mise à l'écart constitue un nouvel épisode dans la série d'absences du joueur algérien en Premier League, puisqu'il n'a disputé aucun match dans la compétition depuis le début de la saison. Il se contente de quatre apparitions, deux en Coupe de la Ligue et autant en Ligue des champions, pour un total de 168 minutes.

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Malgré son faible temps de jeu, Aït-Nouri a réussi à délivrer trois passes décisives durant les minutes qui lui ont été accordées, ce qui a attiré l'attention de la Juventus. Le club turinois a commencé à suivre sa situation en vue d'une éventuelle offensive pour le recruter à l'ouverture du mercato hivernal, en janvier prochain.

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Le club italien prévoit de se renforcer avec plusieurs recrues afin d'offrir à son entraîneur Luciano Spalletti des options supplémentaires et d'élever le niveau technique de l'équipe. Parmi ses priorités figurent un attaquant doté d'une grande puissance physique ainsi qu'un latéral offensif capable d'apporter un plus dans le dernier tiers, tout en possédant les qualités physiques nécessaires pour enchaîner les matchs.

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Selon le site « Calciomercato », Aït-Nouri bénéficie de soutiens en interne à la Juventus, grâce à son expérience des grandes compétitions européennes et à sa capacité à participer à la construction des attaques et à la création d'occasions. Mais l'opération ne sera pas simple à boucler, Manchester City tenant à obtenir une contrepartie financière par le biais d'une vente définitive du joueur plutôt que d'un prêt.

La Juventus privilégie de son côté un prêt avec option d'achat pour le latéral algérien, en s'appuyant sur la volonté du joueur de changer d'air et de trouver un nouveau défi pour retrouver son statut.

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Toujours selon le média italien, Turin représente une destination appréciée par Aït-Nouri, qui a déjà chargé son entourage d'étudier les contacts ces derniers jours, tandis que le club italien compte passer à l'action prochainement pour sonder la faisabilité de l'opération.

L'intérêt de la Juventus ne se limite toutefois pas à Aït-Nouri. Sa liste d'alternatives comprend Alejandro Balde, qui souhaite quitter Barcelone après avoir reculé dans la hiérarchie de Hans Flick, Destiny Udogie, le joueur de Tottenham qui a disputé cinq matchs de championnat et deux en Coupe de la Ligue sans parvenir à s'adapter aux idées de Roberto De Zerbi, ainsi que Juan Miranda, auteur de six passes décisives en Serie A.

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Entre ces différents profils, l'avenir d'Aït-Nouri reste suspendu à la position de Manchester City sur la formule du transfert, alors que les signes d'un départ dans les semaines à venir se multiplient.

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