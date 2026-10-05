Ahmed Chobeir critique son fils Mostafa après la bévue catastrophique face à l'Afrique du Sud

Ahmed Shobeir, ancien gardien de but d'Al Ahly, a commenté l'erreur de son fils Mostafa Shobeir, gardien de la sélection égyptienne, lors du match contre l'Afrique du Sud, qui s'est déroulé entre les deux équipes hier, dimanche.

L'Égypte s'est inclinée sur le score d'un but à zéro, à la suite d'une erreur manifeste de Mostafa Shobeir, qui a quitté sa cage et s'est avancé loin de la surface de réparation pour dégager un ballon, mais il a échoué, laissant le joueur sud-africain Bongokuhle Dithejane s'en emparer et inscrire le but.

Shobeir a déclaré lors d'une intervention dans l'émission « Al-Nazer » diffusée sur « la chaîne Al-Nahar » : « L'Afrique du Sud a marqué un but à la suite d'une grave erreur du gardien Mostafa Shobeir ».

Il a ajouté : « Mahmoud El-Gohary nous apprenait toujours que le gardien est comme un pilote, le dribble ne te concerne pas, tu prends le ballon au-dessus de l'attaquant, mais il y a eu un excès de confiance de la part de Mostafa Shobeir ».

Il a poursuivi : « Mostafa a voulu dribbler l'adversaire après avoir récupéré le ballon, et ce n'est pas le travail du gardien de but, mais cela concerne uniquement les défenseurs et les autres joueurs ».

Shobeir a conclu : « Espérons que Mostafa aura retenu la leçon, car l'excès de confiance nous conduit parfois à de tels résultats, et cela donne une leçon pour les prochains matchs ».

Durant la trêve du mois de septembre, la sélection égyptienne a disputé deux matchs lors des première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, face à l'Angola et au Soudan du Sud.

L'Égypte a fait match nul et vierge contre l'Angola, lors de la rencontre de la première journée au Caire, et lors du match de la deuxième journée, elle a battu le Soudan du Sud par cinq buts à zéro sur le stade de Djouba au Soudan du Sud.