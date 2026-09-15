Ancien joueur notamment de l’ADO La Haye, du VVV-Venlo et du NAC, Ahmed Ammi est décédé à l’âge de 45 ans. Fortuna Sittard a annoncé le décès d’Ammi mardi après-midi. L’ancien footballeur professionnel est mort des suites d’un cancer du côlon.

« Ces dernières années, Ahmed travaillait au sein du centre de formation de Fortuna Sittard en tant qu’entraîneur principal des moins de 19 ans. Avec passion, savoir et dévouement, il s’investissait chaque jour dans le développement des jeunes joueurs », peut-on lire sur le site du club.

« Ahmed était connu comme un entraîneur impliqué, un mentor inspirant et surtout un homme chaleureux et sincère. Par son enthousiasme, son professionnalisme et son attention personnelle, il a laissé une empreinte durable sur les joueurs, ses collègues et tous ceux qui ont travaillé avec lui. »

« Il y a quelque temps, Ahmed a été confronté à un diagnostic lourd. À partir de ce moment, il s’est battu contre le cancer avec un immense courage et une grande détermination. Malheureusement, il n’a pas pu remporter ce combat. Ahmed était âgé de 45 ans. »

« Nos pensées vont à sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis et tous les membres de la famille Fortuna qui l’ont connu. Nous leur souhaitons beaucoup de force et de courage pour surmonter cette grande perte. »

L’ADO La Haye a également appris avec tristesse son décès. « Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses proches. Nous leur souhaitons beaucoup de force et de courage en cette période difficile. Repose en paix, Ahmed. »

Le NAC a publié, en hommage, le but magnifique d’Ammi contre l’Ajax lors de la saison 2007/08. « Le NAC a appris avec tristesse le décès de son ancien joueur Ahmed Ammi. Lors de la saison 2007-2008, il était un élément apprécié à Breda. Tout le monde se souvient encore de son but contre l’Ajax (victoire 1-3). Le NAC souhaite beaucoup de force et de courage à ses proches endeuillés. »

Au cours de sa carrière, Ammi a disputé pas moins de 178 matches avec le VVV-Venlo entre 2001 et 2007, avant de revenir pour une saison chez le club limbourgeois via le NAC et l’ADO La Haye. En 2014, il a mis un terme à sa carrière active au KFC Uerdingen. Il a ensuite commencé à travailler comme entraîneur de jeunes à Fortuna Sittard.

Là, Ammi est resté impliqué dans le développement des jeunes footballeurs jusqu’à son décès. Avec sa disparition, Fortuna perd non seulement un entraîneur de jeunes apprécié, mais surtout une personne aimée au sein du club. Ammi laisse derrière lui son épouse et ses enfants. Il s’est éteint à l’âge de 45 ans.











