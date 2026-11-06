Javier Aguirre, l'entraîneur de Valence, a souligné la difficulté d'affronter le Real Madrid, indiquant que son équipe devait livrer un match parfait pour décrocher la victoire.

Aguirre a déclaré, lors de la conférence de presse tenue avant la rencontre face au Real Madrid : « Je connais Mourinho depuis de longues années, c'est un ami proche et un bon entraîneur. Je n'ai que des mots d'affection à son égard, il mérite tout mon respect, et tout ce qu'il dit, je le trouverai bien. »

Aguirre a ravivé ses souvenirs avec le Real Madrid, lorsque son équipe (le Real Saragosse) avait réussi à battre le club merengue sur le score de 3-2 au stade Santiago-Bernabéu lors de la saison 2010-2011, déclarant : « Je me souviens de ce match, mais lors de la première journée de la saison suivante, ils nous ont battus par un cinglant 5-0. Je les avais mis en colère. »

Il a ajouté : « C'est un beau souvenir. J'ai un immense respect pour le Real Madrid, et Mourinho est un entraîneur de très haut niveau. Il y a un beau proverbe qui dit que la cinquième fois n'est jamais mauvaise, et nous cherchons à ce que cela se réalise demain. »

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Il a poursuivi : « Nous affrontons l'un des plus grands clubs du monde, qui a réalisé un parcours parfait en Ligue des champions. Nous tenterons de l'emporter, car dans chaque nouveau match, beaucoup de choses se produisent. Nous n'aborderons en aucun cas cette rencontre en nous considérant incapables de gagner, ou en estimant que l'avantage revient à l'adversaire. »

L'ambiance de Mestalla

Aguirre a anticipé une forte affluence au stade de Mestalla, déclarant : « J'imagine un stade de Mestalla terrifiant, comme je le ressentais lorsque je m'y rendais en tant qu'adversaire, et je pense que la soirée sera longue. »

Il a enchaîné : « J'espère que le public mettra la pression avec force et soutiendra son équipe. Nous devons leur rendre ce soutien, et qu'ils ne voient pas une équipe sans âme, mais une équipe qui a envie de jouer et qui déborde d'énergie et de vitalité. »

Aguirre a salué les qualités individuelles de la star française Kylian Mbappé, déclarant : « Mbappé est un joueur que je n'ai pas besoin de découvrir maintenant. Il possède des qualités impossibles à arrêter dans les duels individuels, mais nous sommes onze joueurs et nous tenterons de neutraliser le danger que représente l'ensemble du Real Madrid. »

Il a continué : « Nous tenterons qu'il ne se sente pas à l'aise, lui ou tout autre joueur, et de ne pas le laisser exprimer sa vitesse, ses performances exceptionnelles et sa capacité à conclure les attaques. Je ne dis rien que quiconque présent dans cette salle ignore. »

Les plaintes du Real Madrid au sujet de l'arbitrage

Aguirre a refusé de commenter les protestations du Real Madrid concernant les décisions arbitrales, déclarant : « Je ne répondrai pas à cette question, car vous me mettriez dans un grand embarras. »

Aguirre a résumé le chemin de son équipe vers une victoire sur le club merengue, déclarant : « En livrant un match parfait, et cela exige beaucoup de choses. »

Lorsqu'on a demandé à Aguirre quel joueur il choisirait d'écarter du Real Madrid s'il en avait le pouvoir, il a répondu en plaisantant : « J'écarterais les onze joueurs, mais je n'ai pas ce pouvoir. »