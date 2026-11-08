Le technicien de Valence, Javier Aguirre, a exprimé sa colère après la défaite face au Real Madrid, affirmant que son équipe doit travailler pour améliorer ses résultats et sortir de la zone de relégation, plutôt que d'attendre le recrutement de 14 nouveaux joueurs, et insistant sur le fait que les supporters du club méritent de voir une équipe remporter des victoires sur la pelouse de Mestalla.

Valence a poursuivi sa série de résultats négatifs, incapable de décrocher la moindre victoire à domicile cette saison, restant ainsi dans la zone de relégation. De quoi accentuer la pression sur Aguirre, qui s'est exprimé sur les raisons de la défaite face au Real Madrid.

Aguirre a déclaré, dans des propos relayés par le quotidien espagnol « Marca » : « Je ressens déjà le soutien des supporters, même si je n'utilise pas les réseaux sociaux. Les supporters sont enthousiastes et me font confiance ; ils sont très passionnés par leur équipe et rendent la tâche difficile aux adversaires, et c'est ce que je veux retrouver. »

Il a ajouté : « Je vois certains signaux positifs, car les joueurs proposent du bon football. Les deux défaites à domicile sont extrêmement douloureuses, en raison de la manière dont chacune s'est produite. Il a été difficile de surmonter ces buts sur le plan psychologique, car ils étaient évitables. Je n'ai aucun reproche à faire aux joueurs, mais je ne peux en aucun cas justifier ce qui s'est passé. »

Il a poursuivi : « Nous sommes redevables à nos supporters et nous nous trouvons en zone de relégation. Les supporters voient les efforts que nous déployons, mais ils ne perçoivent pas l'amélioration dans la même mesure, et ils ne voient pas non plus les résultats attendus. Le Real Madrid ne pardonne pas, et c'est ce qui s'est produit aujourd'hui. »

L'absence de victoires à Mestalla

Aguirre a enchaîné : « Notre dernière victoire remonte à 2023, lorsque Diego López a inscrit le but de la victoire. Il est évident que Mestalla mérite une victoire ; j'ai disputé 3 matches à domicile et cela me préoccupe. »

Il a ajouté : « La victoire aurait constitué un résultat retentissant et une grande récompense pour nous, mais l'adversaire était supérieur. Nous n'avons pas pu changer la situation, mais cela exige du travail, des progrès et davantage d'audace. »

Il a complété : « Après avoir été menés 0-2, il y a eu une période où le rendement de l'équipe n'était pas mauvais, peut-être parce que nous avions le sentiment que tout était fini, je ne sais pas. Nous avons essayé de revenir, mais nos tentatives n'ont pas abouti. »

La vérité sur ce qui s'est passé à la mi-temps

Aguirre a précisé : « Vous ne me croirez pas, mais je ne sais absolument rien. J'ai été le premier à entrer dans le vestiaire afin de me calmer et de gérer les choses dans le calme. On m'a dit que quelque chose s'était produit, qu'il y avait eu une altercation, et peut-être que les caméras révéleront ce qui s'est passé, je ne sais pas. Personne ne m'a rien dit pendant la pause. »

La défaite face au Real Madrid

Le technicien de Valence a continué : « Aucune analyse ne peut être positive lorsque l'on affronte le Real Madrid. Les joueurs de l'adversaire possèdent une grande force, et nous n'avons pas livré une bonne prestation aujourd'hui. Jusqu'au premier but, le match était équilibré et nous les affrontions d'égal à égal, mais le deuxième but a été comme un coup de grâce. »

Il a enchaîné : « Nous avons conservé notre équilibre mental et notre esprit combatif, et c'est pourquoi je félicite les joueurs. C'est une triste soirée, car affronter le Real Madrid procure une grande motivation, mais les choses ne se sont pas déroulées comme nous le voulions. Les deux buts étaient évitables et ils ont fortement influé sur le cours du match. »

Des contestations arbitrales

Aguirre a ajouté : « Il me serait facile de parler de l'arbitre et de gagner les faveurs des supporters. J'ai d'ailleurs dit que, s'il sifflait une faute sur le premier but, il devait brandir le carton rouge. Il m'a regardé et ne m'a rien dit, et c'est tout ce que je peux dire au sujet de l'arbitrage. »

La reconnaissance de la supériorité du Real

Il a continué : « Il n'est pas vrai que nous avons livré un grand match et perdu ; l'adversaire était meilleur et a mérité la victoire. Nous proposions de bons niveaux de jeu ces derniers temps et nous progressons, malgré certaines lacunes dans plusieurs domaines. »

Il a conclu : « Nous avons tenu pendant 20 minutes, avant que les choses ne se compliquent après le premier but, puis la difficulté s'est accrue en raison de la manière dont le deuxième but est survenu. Encaisser deux buts avant la fin de la première période a été un lourd fardeau difficile à gérer. Nous avons essayé d'améliorer le résultat, mais jouer à dix a rendu la tâche extrêmement difficile. »