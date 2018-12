Aguilar songe et croit à l'équipe de France

Le joueur de Montpellier espère installer le doute dans l'esprit de Didier Deschamps et a l'ambition d'être sélectionné avec les Bleus.

Invité de Téléfoot ce dimanche, Ruben Aguilar, le latéral droit de Montpellier, a parlé de l'équipe de France.

Conscient de la concurrence dans son secteur, il espère être le plus régulier possible dans ses performances afin d'amener Didier Deschamps à le sélectionner.

L'article continue ci-dessous

"Je dois continuer à être régulier, et j'espère aller chercher une qualification européenne avec Montpellier pour me montrer encore plus. Le sélectionneur a fait des choix payants puisqu'ils ont été champions du monde. À moi de faire en sorte que je fasse partie de ses choix. C'est un objectif, mais pas une obsession", a indiqué Aguilar.