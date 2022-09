Aguero voit grand pour Lionel Messi et le PSG en Ligue des champions

L'Argentin pense que son compatriote peut aider le PSG à remporter la C1 cette saison, car la star argentine "retrouve son meilleur niveau".

Lionel Messi a retrouvé de sa superbe cette saison. En grande difficulté l'an dernier pour sa première saison au PSG, l'Argentin s'est adapté au football français et après une préparation estivale complète est bien plus en jambes et à un bien meilleur niveau que la saison dernière. Preuve en est, le septuple Ballon d'Or a déjà inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives en Ligue 1.

"L'équipe de Messi sera toujours candidate à la victoire en C1"

Lionel Messi a amplement contribué au très bon début de saison du PSG en championnat, le club de la capitale étant toujours invaincu, mais il va devoir désormais confirmer son regain de forme en Ligue des champions. L'an dernier, l'Argentin avait répondu présent en phase de poules, davantage qu'en Ligue 1, et cette année, le PSG sera encore très attendu sur la scène européenne après la déception suite à l'élimination en huitième de finale face au Real Madrid l'an dernier.

L'ancien international argentin Aguero pense que, grâce à Lionel Messi, cette année pourrait être celle du Paris Saint-Germain, comme il l'a déclaré dans une interview accordée à Stake : "L'équipe de Leo Messi sera toujours candidate. On dirait qu'il est revenu à son meilleur niveau et Leo a cette mentalité de gagnant dont il a besoin dans n'importe quelle équipe qui aspire à tout réussir".

"Le PSG a déjà beaucoup d'expérience en Europe"

"Nous connaissons son esprit de compétition. Et encore plus s'il est avec de grands joueurs comme Kylian Mbappé et Neymar. Et le PSG a déjà acquis beaucoup d'expérience en Europe", a ajouté l'ancien attaquant de Manchester City. Messi a été fortement critiqué par les fans du PSG lors de sa première saison au club après un transfert gratuit du FC Barcelone.

Mais le joueur de 35 ans a pris un bon départ cette saison aux côtés de Neymar et de Mbappé, le trio faisant preuve de sa puissance de feu jusqu'à présent. Lionel Messi et ses coéquipiers du PSG entament leur campagne de Ligue des champions par un match à domicile contre la Juventus mardi soir et l'Europe entière scrutera leur performance de très près.