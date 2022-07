Aguero : "Haaland aura besoin du temps pour s’adapter à Manchester City"

Le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City doute que l’impact d’Erling Haaland chez les Sky Blues sera immédiat.

L'ancienne star de Manchester City, Sergio Aguero, pense qu'Erling Haaland aura besoin de temps pour s'adapter à la vie au club.

Les champions d’Angleterre en titre ont signé l'attaquant du Borussia Dortmund pour un montant de 60 millions d’euros cet été. Beaucoup d’attentes pèsent sur l'international norvégien après ses exploits en Allemagne, où il a marqué 61 buts en 66 apparitions en Bundesliga.

Tout en se disant convaincu que Haaland finira par tirer son épingle du jeu au sein de l’équipe de Pep Guardiola, il pense que le Scandinave devra commencer par s'habituer à son nouvel environnement.

Aguero prévient Haaland

"Haaland aura besoin de temps pour s'adapter à l'Angleterre et aux exigences de Pep, tout comme je l'ai fait", a déclaré Aguero dans une interview à Stake. "Haaland est une signature très importante. Je pense que sa capacité à marquer des buts tout le monde la connait. Ses statistiques dans le championnat allemand et en Europe le confirment. Logiquement, il aura une période d'adaptation à un championnat aussi fort que la Premier League, mais je pense qu'il suivra son propre processus et que les résultats seront bientôt visibles".

Quand on lui demande s’il juge le profil de Haaland compatible avec le style de jeu de Manchester City, El Kun répond : "Je pense qu'un joueur de classe mondiale comme lui saura concilier son style avec celui des équipes de Pep. Cela peut prendre un peu de temps, comme cela a été le cas pour moi au début, mais une fois qu'il se sera mis au travail, tout sera plus simple. Je pense qu'il a le talent pour faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire des buts."

Gabriel Jesus et Raheem Sterling vont-ils manquer à Man City ?

City a vendu cet été Gabriel Jesus et Raheem Sterling à ses rivaux de Premier League, Arsenal et Chelsea. Aguero pense que ses deux anciens coéquipiers vont manquer aux Eastlands : « C’était des joueurs importants dans le dispositif de City. Je suis sûr qu'ils vont beaucoup manquer à City car ce sont de grands joueurs. Il y aura une nouvelle composition de l'attaque mais c'est une équipe avec un grand effectif qui sera prête à relever de nouveaux défis."