Aguero a l'impression que son cœur "ne fonctionne pas correctement"

Sergio Aguero a évoqué le problème de santé qui l'a contraint à prendre sa retraite au FC Barcelone. La légende de Manchester City a admis qu'il a désormais l'impression que son cœur "ne fonctionne pas correctement". L'attaquant argentin était l'un des plus redoutables finisseurs de la planète, avec un rendement record de buts enregistrés au cours de 10 années mémorables dans le football anglais. Malheureusement, la fin a été prématurée...

Un coeur qui s'emballe rapidement...

Il avait pourtant quitté l'Etihad Stadium pour le Camp Nou en tant qu'agent libre à l'été 2021, mais il a été hospitalisé en octobre après avoir ressenti un malaise à la poitrine et a raccroché les crampons le 15 décembre dernier, en larmes. Discutant de sa qualité de vie actuelle après avoir été contraint de s'éloigner d'une profession qu'il aimait, Aguero s'est confié sur Twitch.

"Si j'essaie de jouer au tennis-ballon maintenant, je m'essouffle quand je veux faire un sprint. J'ai l'impression que mon cœur ne fonctionne pas correctement", a-t-il révélé. La dernière sortie compétitive du joueur de 33 ans remonte à une rencontre avec Alaves le 30 octobre 2021. Il avait alors été remplacé à la 42e minute de ce match après qu'il soit devenu évident qu'il n'était pas en état de continuer la partie aux côtés de ses partenaires barcelonais.

Il n'avait fait que cinq apparitions au FC Barcelone après un transfert très médiatisé, mais Aguero n'a pas eu d'autre choix que de mettre un terme à son court séjour en Catalogne. Il a depuis été diagnostiqué comme souffrant d'arythmie cardiaque et a dû mettre un terme à une brillante carrière qui l'a vu marquer 385 buts en club - dont 260 pour City - et remporter les trophées de la Premier League, de la FA Cup, de la Coupe de la Ligue, de la Ligue Europa et de la Copa America, ainsi qu'une médaille olympique aux Jeux de Pékin en 2008.

"J'ai compris que quelque chose n'allait pas"

Aguero a également raconté qu'il avait d'abord pensé qu'il pouvait se débarrasser de son problème de santé, mais qu'il s'est vite rendu compte de la gravité de la situation. "Les 15 premiers jours, j'ai vécu un moment terrible. Quand c'est arrivé, je pensais que ce n'était rien et que j'allais m'en sortir, mais quand je suis arrivé à l'hôpital et qu'ils m'ont laissé seul dans une petite pièce avec de nombreux moniteurs autour de moi, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et après deux jours d'hospitalisation, j'ai commencé à devenir nerveux", a-t-il raconté. Si ses talents manquent au football, les souvenirs de ses exploits demeurent.