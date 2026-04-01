Agüero contre Torres : le duel au sommet. La statistique qui met fin au débat… ou pas ?

Le débat visant à déterminer qui règne en maître en tant qu’attaquant le plus redoutable de la Premier League donne souvent lieu à une comparaison animée entre deux icônes de l’époque moderne : Sergio Agüero et Fernando Torres. Alors que Fernando Torres a connu une ascension fulgurante à Liverpool, devenant l’un des attaquants les plus redoutés d’Europe au cours de la saison 2007-2008, les statistiques, froides et implacables, suggèrent que le meilleur buteur de tous les temps de Manchester City évolue à un tout autre niveau en termes de régularité et d’importance historique.

Dans une analyse passionnée de leurs héritages respectifs, le poids des exploits de Sergio Agüero met en évidence un fossé que même Fernando Torres, à son apogée, peine à combler. Des records de buts marqués en un seul match à un ratio buts par match qui rivalise avec celui des plus grands joueurs ayant jamais foulé les terrains anglais, les chiffres racontent une histoire de domination durable que peu de joueurs dans l’histoire de la compétition peuvent égaler.

« Tu sais ce que ce chiffre signifie ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq buts en un match. Il n’y a que cinq personnes à avoir réussi cela en Premier League, et Agüero est l’une d’entre elles », a déclaré Bradz.

« Torres n’a même jamais approché ce chiffre. Il a le deuxième meilleur ratio buts par match de la ligue. Torres, il n’est même pas dans le top 20. Le seul gars au-dessus de mon gars, c’est Thierry Henry, le GOAT de la Premier League », a poursuivi Bradz.

« Lors de la première saison, en 2007-2008, mec, il (Torres) était le meilleur attaquant du monde à l'époque. Ouais, il est dingue. Gerrard et Torres étaient intouchables », a déclaré l'autre intervenant pour défendre l'icône de Liverpool.

Si la nostalgie suscitée par la première saison fulgurante de Fernando Torres à Anfield reste un souvenir marquant pour de nombreux fans de football, la longévité statistique de Sergio Agüero lui assure une place au panthéon des légendes de la Premier League. Alors que le débat sur les meilleurs attaquants ayant jamais joué en Angleterre fait toujours rage, la rivalité entre ces deux titans reste un point de référence incontournable de l'ère moderne.