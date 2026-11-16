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La lourde défaite face au Danemark a placé la sélection portugaise face à une réalité difficile, les répercussions du résultat se mêlant à l'atmosphère électrique qui a entouré la soirée d'hommage à Cristiano Ronaldo à Braga. Le prochain match contre le pays de Galles devient ainsi un nouveau test pour l'équipe, à plus d'un titre.

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Lors de la conférence de presse précédant le match contre le pays de Galles, prévu demain en clôture de la phase de groupes de la Ligue des nations, Rúben Neves s'est retrouvé face à des questions qui ne s'éloignaient guère de l'affaire qui poursuit la sélection depuis l'absence de son capitaine historique. Il a ainsi donné son point de vue sur la polémique persistante autour de Ronaldo et sur son influence sur l'ambiance au sein du groupe.

La question posée à Neves était la suivante : « Cristiano reste très présent, et nous entendons encore aujourd'hui des déclarations de sa mère qui évoque un manque de respect de certains de ses coéquipiers à son égard. Mais la question est : quand ce débat prendra-t-il fin ? »

Selon une vidéo publiée par le quotidien portugais Record, Rúben Nevir a assuré que la polémique persistante autour de Cristiano Ronaldo et de son absence de la sélection n'affectait ni la concentration des joueurs ni leurs performances sur le terrain.

Le joueur d'Al-Hilal a ajouté que le problème ne tenait pas seulement à la répétition des questions, mais aussi au fait de lier les résultats de la sélection à la présence ou à l'absence de Ronaldo : « Je ne sais pas si nous pourrons nous concentrer sur notre travail sans comparaisons permanentes, comme si une victoire du Portugal signifiait que Cristiano ne nous manque pas, alors qu'une défaite voudrait dire qu'il nous manque. »

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L'international portugais a insisté sur le fait que ce climat ne se répercutait pas négativement sur les performances du groupe, expliquant que les joueurs de la sélection n'ont pas le sentiment que le tapage médiatique autour de l'affaire influe sur ce qu'ils produisent sur le terrain.

Selon lui, la fin de la polémique dépend de l'arrêt des questions et des interviews consacrées au sujet, estimant que Ronaldo lui-même pourrait trancher la question en publiant un communiqué qui mettrait un terme au débat sur son avenir en sélection nationale.

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Il a affirmé que le groupe avait adressé ses remerciements et sa reconnaissance à Ronaldo pour tout ce qu'il a apporté au football portugais, ajoutant : « Quand sa carrière en sélection nationale a pris fin, nous l'avons beaucoup remercié, et nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour tout ce qu'il a apporté à la sélection et au football portugais. »

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Il a expliqué que la période actuelle impose aux joueurs d'assumer la responsabilité de représenter le Portugal, indépendamment des résultats, soulignant que la sélection n'était pas la meilleure du monde simplement parce qu'elle avait remporté quatre matchs en phase finale, pas plus qu'elle n'est la pire à cause de sa dernière défaite.

Il a assuré que tous les joueurs possèdent suffisamment d'expérience et de professionnalisme pour gérer cette période, et que c'est désormais à eux qu'il revient de mener la sélection et de la faire avancer, sans se laisser constamment accaparer par ce qui se passe en dehors du terrain. Ronaldo a annoncé le 5 novembre sa retraite internationale après une carrière de 23 ans, à la suite de la crise aiguë survenue entre lui et le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, en raison de ce que Ronaldo a qualifié de « rupture de l'accord » conclu entre eux au sujet de ses apparitions en sélection. De son côté, Jesus a nié avoir des regrets après la décision de retraite du « Don ».

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