Agitation à Chelsea : Enzo Fernández perd rapidement la confiance de ses coéquipiers

Avant le début de la récente trêve internationale, les choses ne se passaient pas du tout bien chez Chelsea. Les Londoniens ont perdu leurs quatre derniers matchs et risquent de rater la qualification pour la Ligue des champions. De plus, plusieurs joueurs seraient mécontents d'Enzo Fernández, rapporte The Telegraph.

Chelsea a récemment subi deux défaites sans appel en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (5-2, 0-3). De plus, l'équipe de l'entraîneur Liam Rosenior a enchaîné les défaites en Premier League, contre Newcastle United (0-1) et Everton (3-0).

Fernández est normalement vice-capitaine à Chelsea, mais il a été autorisé à porter le brassard lors des deux derniers matchs en l'absence du capitaine titulaire, Reece James, blessé. Fernández n'a toutefois pas du tout impressionné dans ce rôle.

Après la défaite 8-2 (sur deux matchs) contre le PSG, Fernández a surpris par certaines déclarations concernant son avenir. « Je ne sais pas », a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé par ESPN Argentina. « Il reste huit matchs à jouer et la FA Cup. Il y a aussi la Coupe du monde, après ça, on verra bien. »

The Telegraph rapporte que Fernández a insulté ses coéquipiers à plusieurs reprises pendant cette mauvaise passe. Certains d’entre eux sont donc très mécontents de Fernández, alors qu’il faudrait faire preuve d’unité à l’approche de la fin de la saison.

Dans les vestiaires également, à l’approche des matchs contre le PSG, Newcastle et Everton, Fernández s’est laissé aller verbalement, au grand dam de certains coéquipiers. Le gardien Filip Jørgensen en a notamment été victime, après avoir commis une erreur lors du match aller contre le PSG.

Mais sur le terrain aussi, la frustration de Fernández était déjà palpable. L'Argentin a insulté le Danois et a lancé le ballon en direction du gardien. « Il est vraiment hors de lui », a constaté Glenn Hoddle, journaliste chez TNTSports, à ce moment-là.

D'anciens joueurs du club ont critiqué Fernández. John Obi Mikel a ainsi déclaré dans son podcast The Obi One : « C'est Chelsea, pas un tremplin vers un autre club. Si ton cœur est déjà à Madrid, tu ne devrais pas porter le maillot bleu. À Chelsea, on jouait pour le logo du club, pas pour un futur transfert. »

Fernández, qui a joué avec l'Argentine contre la Zambie et la Mauritanie pendant la trêve internationale, disputera samedi avec Chelsea les quarts de finale de la FA Cup. L'adversaire à Stamford Bridge sera alors le club de League One Port Vale. En Premier League, les Blues occupent la sixième place.