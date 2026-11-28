Agit Kabayel défendra pour la première fois son titre de champion du monde des poids lourds du World Boxing Council (WBC) face à Nelson Hysa, toujours invaincu, ce samedi.

DAZN détient les droits de diffusion mondiaux de la soirée Kabayel contre Hysa à Düsseldorf, en Allemagne, copromue par Queensberry Promotions, la société de Frank Warren, et Gold Star Promotions, celle de Spencer Brown.

Le programme principal doit débuter à 19 h CET, tandis que l’entrée sur le ring pour le combat vedette est prévue vers 23 h, heure locale.

Quand a lieu Kabayel contre Hysa ? Date, horaires et diffusion en direct

Date Samedi 28 novembre 2026 Début du programme principal 19 h CET / 18 h GMT / 13 h EST / 11 h PST Entrée sur le ring estimée pour Kabayel et Hysa 23 h CET / 22 h GMT / 17 h EST / 14 h PST Lieu Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf, Allemagne Diffusion en direct DAZN (dans le monde entier)

Présentation de Kabayel contre Hysa

Agit Kabayel défendra son titre mondial WBC des poids lourds face à Nelson Hysa à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, en Allemagne, le samedi 28 novembre 2026.

Ce sera la première défense de titre de Kabayel depuis qu’il est devenu champion du monde WBC des poids lourds à part entière en juin, après la décision d’Oleksandr Usyk, champion du monde ukrainien détenteur de plusieurs ceintures chez les poids lourds, de laisser vacants ses titres mondiaux WBA, WBC et IBF.

Avec cette accession au titre, Kabayel est devenu le premier Allemand champion du monde de boxe chez les poids lourds depuis le légendaire Max Schmeling en 1932, ainsi que le premier champion du monde de boxe d’origine kurde.

Kabayel a remporté le titre mondial WBC intérimaire des poids lourds, alors vacant, face au Chinois Zhilei Zhang à Riyad, en Arabie saoudite, en février 2025. Il a ensuite défendu cette ceinture une fois, contre le boxeur polonais Damian Knyba à Oberhausen, en Allemagne, en janvier.

Le boxeur allemand est invaincu en 27 combats, dont 19 victoires par KO, et compte notamment des succès face à Derek Chisora, Kevin Johnson et Frank Sanchez.

L’Albanais Nelson Hysa arrivera lui aussi invaincu dans l’enceinte du Fortuna Düsseldorf, club de Bundesliga, avec un bilan de 25 victoires, dont 23 par KO.

Hysa a combattu pour la dernière fois en août, défendant son titre WBO Global des poids lourds par KO au deuxième round face à Thomas Narmo, lors de la soirée dont le combat vedette opposait Moses Itauma à Filip Hrgovic à l’O2 Arena de Londres, en Angleterre. Il espère devenir le premier Albanais champion du monde de boxe chez les poids lourds.

Les combats précédant Kabayel contre Hysa

Plusieurs combats sont prévus au programme principal de la soirée Agit Kabayel contre Nelson Hysa à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, en Allemagne.

Le Britannique Aloys Youmbi Jr doit affronter le boxeur germano-kazakh Artur Mann chez les poids lourds-légers, tandis que le Serbe Gleb Bakshiw sera opposé à l’Allemand Serhat Parlak chez les poids moyens.

Un autre combat promet des échanges puissants chez les poids lourds : l’Allemand Granit Shala affrontera l’Islandais Kolbeinn Kristinsson.