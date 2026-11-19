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Le Bayern aurait longtemps courtisé JJ Gabriel. Le jeune joueur va finalement rejoindre le Real Madrid. Une décision qui est en réalité une aubaine pour le club munichois. Notre analyse.

Si l’on consulte le Duden à propos de l’expression « voir passer le calice », sa définition est claire : « Un destin lourd de conséquences, une souffrance ou une tâche désagréable qui menaçait ont pu être évités. » C’est exactement ainsi que l’on peut voir la situation du Bayern dans le dossier JJ Gabriel, jeune prodige de 16 ans très en vue.

Car malgré tout son potentiel et ses qualités de footballeur apparemment enthousiasmantes, il aurait bel et bien pu devenir un fardeau et une source de perturbation pour le club. Quand on repense aux propos d’Uli Hoeneß sur Lennart Karl, abondamment commentés et de façon indigne , le patriarche du club ayant récemment déploré chez ce dernier un manque d’« humilité », dont « les jeunes joueurs ont besoin », et voulu lui parler sérieusement, on n’ose imaginer l’effet qu’aurait produit un certain JJ Gabriel, avec tout son entourage, sur Hoeneß.

Si le président d’honneur s’était penché d’un peu plus près sur le comportement de l’adolescent et de son entourage, il serait probablement intervenu en personne pour empêcher un transfert en préparation.

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Le départ embarrassant de JJ Gabriel de Manchester United

Le club le plus titré d’Allemagne aurait pourtant fait valoir sa candidature avec insistance lorsque Gabriel a cherché à tout prix à quitter Manchester United, provoquant, dit-on, un « choc » chez les Red Devils par une démarche « presque sans précédent ».

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L’adolescent a demandé au club où il joue depuis l’âge de onze ans, et avec les U18 duquel il s’était récemment illustré en inscrivant 23 buts en 23 matches, l’annulation de son enregistrement, afin de pouvoir rejoindre un club plus grand dès l’hiver. Précisons que nous ne parlons pas ici de Fulham, du Racing Santander ou de Mayence 05, mais de Manchester United. Certes, c’est un géant qui a beaucoup dégringolé ces dernières années , mais il reste, sur le papier, une destination de premier plan dans le football européen.

Et nous parlons d’un talent de 16 ans qui n’a pas encore disputé le moindre match officiel chez les professionnels. Cela seul aurait sans doute suffi, et on le comprendrait, à Hoeneß pour s’interroger sur son caractère et sur sa compatibilité avec le Bayern.

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On peut tout à fait voir dans la démarche de Joseph Junior Andreou Gabriel, son nom complet, l’expression de l’hubris qui semble le caractériser. Sa vidéo d’adieu soigneusement léchée, publiée cette semaine sur son compte Instagram, en dit tout autant et lui a valu moqueries et railleries. Certains y parlaient du « prochain Garnacho » et lui souhaitaient « bonne chance pour chauffer le banc du Real Madrid ».

Les agents de JJ Gabriel sont bien connus du Bayern

Des commentaires du même genre figuraient sous une vidéo Instagram particulièrement gênante, publiée peu avant par sa nouvelle agence. Celle-ci n’est d’ailleurs pas inconnue du Bayern. L’été dernier, lors du dernier jour du mercato, le club a négocié avec EPIC Sports et son fondateur et patron pour le moins singulier, Ali Barat, un prêt de dernière minute coûteux pour Nicolas Jackson.

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Un communiqué de presse insolite a suivi , dans lequel Barat se félicitait lui-même de l’opération. S’il avait eu une troisième épaule, il se serait probablement aussi adressé quelques compliments à son sujet. Intitulé « Ali Barat a redéfini les règles du jeu », le communiqué contenait des détails sensibles sur l’opération Jackson que le Bayern n’aurait sans doute jamais publiés lui-même.

EPIC est également l’agence dont Noah Atubolu s’est séparé il y a quelques mois, à l’issue d’un différend rendu public. Barat et ses collaborateurs, parmi lesquels un certain Marcello Brillmann a été nommément cité, avaient poussé le gardien à quitter le SC Fribourg à coups de fausses promesses et de scénarios de transfert, sans avoir de clubs intéressés concrets et adaptés sous la main. Lorsqu’il a risqué de passer un an en tribune à Fribourg, Atubolu en a eu assez. Il a mis fin à cette situation, négocié une prolongation de contrat avec le Sport-Club, et le SC s’est entendu avec l’Eintracht Francfort sur un prêt assorti d’une obligation d’achat.

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Rejoindre le Real Madrid est risqué pour JJ Gabriel

Cette agence douteuse va donc désormais défendre aussi les intérêts ambitieux de Gabriel. EPIC a annoncé son accord avec le joueur de 16 ans il y a quelques jours en ces termes : « L’histoire n’attend pas, la grandeur non plus. Un talent exceptionnel. Des possibilités infinies ! » Aucun doute : ces deux parties étaient faites pour se rencontrer.

Reste à voir à quel point ces possibilités seront réellement infinies pour Gabriel au sein de l’équipe première du Real Madrid. Le jeune homme de 16 ans devrait peut-être se renseigner d’abord auprès de Martin Ödegaard, ou de Reinier, ou encore du « Guti néerlandais » Mink Peeters, ou de Samuel Eto'o.

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Avec son entourage d’agents contestable, sa confiance en lui apparemment immense (et plutôt malsaine), ses exigences financières extravagantes (un salaire annuel à sept chiffres et une prime à la signature conséquente) et les complications liées à un transfert ( notamment la question du passeport chypriote ), il représente pour les Munichois un véritable signal d’alarme ambulant sur le marché des transferts. Un calice rouge vif qui, heureusement, s’éloignera d’eux.

En revanche, à première vue du moins, il semble plutôt bien cadrer avec cet assemblage parfois royal de personnalités extraverties aux allures de divas. On ne peut que lui souhaiter bonne chance et le meilleur.