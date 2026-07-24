Les préparatifs s'intensifient au sein de la Fédération française de football en vue de l'annonce officielle de la nomination de Zinédine Zidane au poste de directeur technique de l'équipe nationale. Mais la démarche de la Fédération a suscité une première contestation en interne, après que Jean-Michel Aulas, vice-président de la Fédération, a critiqué la manière dont le dossier a été géré.

Le journal français L'Équipe a rapporté que les membres du comité exécutif de la Fédération ont reçu, jeudi, une invitation à assister à une réunion extraordinaire mardi prochain au matin, précédant l'annonce attendue du nouveau sélectionneur de l'équipe de France, qui, selon tous les indices, sera Zinédine Zidane, en remplacement de Didier Deschamps.

Aulas a exprimé son mécontentement quant à la façon dont le dossier a été géré, estimant que les membres du comité exécutif ont eu connaissance des détails de la réunion par les médias avant d'en être informés officiellement.

Dans un courrier électronique adressé aux membres du comité exécutif, Aulas a déclaré : « Une convocation le jeudi pour une réunion qui se tient le mardi suivant, et en pleine période de vacances ? Pour ma part, la présence sera impossible, et je ne pourrai participer que par visioconférence. »

Il a ajouté : « Il n'est pas convenable que les journaux soient au courant de tout avant nous. Je suis gêné par cette méthode. Et s'il y a une intention de tenir une conférence de presse mardi, il aurait été préférable d'organiser une réunion avant la fin de la semaine, par respect pour le processus démocratique et l'esprit de travail collectif. »

Selon le journal, la procédure de choix du sélectionneur de l'équipe de France commence par la sélection du candidat final par le président de la Fédération, Philippe Diallo, avant de soumettre la décision au comité exécutif pour qu'il l'entérine officiellement.

La Fédération française de football avait annoncé, dans un communiqué officiel, que son président Philippe Diallo tiendra une conférence de presse le mardi 28 juillet au matin, à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité exécutif, afin de présenter le nouveau directeur technique de l'équipe de France aux médias, ce qui devrait donner lieu à l'annonce officielle de la prise en main des Bleus par Zinédine Zidane.