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L’attaquant du Werder Brême Niclas Fullkrug a fait grand bruit après la courte défaite de son équipe face au VfB Stuttgart (1-0), samedi soir. Le vétéran, qui était en grande forme avant cette rencontre, s’est emporté lors d’un entretien avec les médias après le match, lorsque la conversation a quitté le terrain.

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La frustration du joueur phare du Werder éclate

Fullkrug n’était pas d’humeur à échanger des amabilités après la défaite frustrante du Werder Brême face à Stuttgart. Alors qu’il abordait la rencontre en tête du classement des buteurs de Bundesliga, l’attaquant de 33 ans a vu sa série de sept matches consécutifs avec au moins un but prendre brutalement fin à la MHP Arena. La défaite pesait manifestement lourd sur l’attaquant, qui s’est retrouvé sous les projecteurs lors d’une intervention prévue dans l’émission Aktuelles Sportstudio de ZDF.

La tension est montée lorsque le journaliste Florian Zschiedrich a tenté d’orienter la discussion vers le récent retour de Fullkrug en sélection. Rappelé en équipe d’Allemagne pour la première fois depuis plus d’un an, l’attaquant était, aux yeux de beaucoup, censé se réjouir de pouvoir jouer sous les ordres d’un nouvel encadrement. Mais le moment choisi pour ces questions était particulièrement malvenu, alors que la défaite en championnat était encore à vif. « Un peu de respect. Nous venons de perdre un match. Ce n’est pas ce que j’ai en tête en ce moment », a répondu Fullkrug à ZDF lorsqu’il a été interrogé sur l’importance de sa convocation, selon des propos rapportés par Sky Germany.

Fullkrug refuse de parler de la sélection

L’attaquant a insisté : les prochains matches de Ligue des nations contre la Serbie et les Pays-Bas étaient bien la dernière chose à laquelle il pensait. Son agacement était palpable lorsqu’il a tenté d’expliquer son point de vue au journaliste, soulignant que la prestation de son équipe méritait mieux qu’une défaite. Il ne voulait pas que la réussite individuelle que représente une convocation occulte ce qu’il considérait comme un échec collectif ce soir-là.

« Cela ne m’intéresse pas en ce moment. Je ne veux pas être impoli, mais nous venons de perdre 1-0 contre Stuttgart alors que nous avons fait un bon match. Je ne pense pas à la semaine prochaine, cela ne m’intéresse pas en ce moment », a-t-il déclaré fermement.

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Une interview interrompue brusquement

Malgré les avertissements clairs du joueur, qui ne souhaitait pas parler de l’équipe nationale, Zschiedrich a tenté d’aborder le sujet une dernière fois. C’en était trop pour Fullkrug, qui a décidé qu’il en avait assez entendu. Sans attendre d’autres précisions, le joueur du Werder a pris les choses en main pour mettre fin à cette situation inconfortable devant les caméras. « Non, merci, ciao », a dit Fullkrug avant de poser son micro sur la table.

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Malgré son agacement manifeste, l’attaquant a eu un dernier geste de courtoisie professionnelle : il a serré la main du journaliste avant de quitter l’espace réservé à l’interview. Ce départ soudain a laissé l’équipe de l’émission et les téléspectateurs stupéfaits, donnant lieu à l’un des échanges d’après-match les plus gênants de la saison jusqu’ici.

Un long chemin avant de retrouver la sélection allemande

Le retour de Fullkrug en sélection est un événement marquant du football allemand, notamment en raison de sa longue absence du groupe. Sa dernière convocation remontait à septembre 2025, sous Julian Nagelsmann, tandis que sa dernière apparition sur le terrain avec l’Allemagne date du Final Four de la Ligue des nations, en juin 2025. Lors de ce tournoi, il avait participé à la défaite 2-0 contre la France dans le match pour la troisième place.

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Son bilan de buteur en sélection fait également l’objet d’une attention particulière : son dernier but international remonte à septembre 2024, lors d’une large victoire 5-0 contre la Hongrie. Malgré cette disette sur la scène internationale, sa forme en club cette saison est indéniable. Fullkrug a déjà inscrit 12 buts en seulement 10 matches officiels avec le Werder Brême, prouvant qu’il reste l’un des finisseurs les plus efficaces du championnat malgré son absence de but ce week-end à Stuttgart.