AG Caen - Une partie de Football Manager dans la vraie vie

Le club offre une expérience digne du célèbre jeu de management : toutes les décisions sont prises collectivement par les fans, via une application.

Décider de la composition de l'équipe ? Du remplacement d'un joueur ? D'un changement tactique en plein match ? C'est possible pour tous les suiveurs de l'Avant Garde Caennaise. L'équipe normande, actuellement en tête de son championnat de Régionale 1 (6e division), est en effet managée par une communauté via l'application United Managers.

L'entraîneur de l'équipe, Julien Le Pen, se voit imposer en temps réel les décisions à prendre par les quelques 2000 "entraîneurs virtuels" par le biais de cette application. "Avant, j'avais l'habitude de choisir l'équipe avec l'aide de mes deux assistants, maintenant je le fais en collaboration avec des milliers de personnes donc c'est une grande différence. Ils prennent de nombreuses décisions qui sont normalement prises par un entraîneur."

Le concept a été mis en place au club en 2017. Tous les matches de l'équipe sont diffusés en live sur l'application, permettant à tous les utilisateurs de les regarder pour prendre les décisions. Un grand nombre de statistiques sont également disponibles, plutôt inhabituel à ce niveau.

"C'est toujours moi qui travaille avec les joueurs au quotidien"

"Je suis toujours l'entraîneur, je suis le lien entre les Umans [nom donné aux suiveurs] et l'équipe, mais si une décision doit être prise rapidement sans qu'il y ait le temps de consulter les Umans, je peux la prendre" , explique Julien Le Pen. "Il n'y a pas de règle fixe à ce sujet, nous faisons juste appel au bon sens.L'objectif est que l'équipe reste performante donc les décisions doivent être prises le plus rapidement possible."

"Pour moi, être entraîneur n'est pas seulement prendre des décisions, mais aussi travailler tous les jours avec les joueurs. Personne ne m'a enlevé cela. C'est pour cela que je dis que mon travail n'a pas changé parce que c'est toujours moi qui travaille avec les joueurs au quotidien."

Une particularité du club qui attire certains joueurs, comme le milieu de terrain Nicolas Suzanne, notamment en raison de la diffusion des matches. "Le fait que les matches soient diffusés en direct permet aux joueurs d'être plus vus et leur donne une plus grande motivation. Si la communanuté décide de me remplacer, je l'accepte, cela fait parti du jeu. Nous avons accepté les conditions en signant pour ce projet."

Un concept menacé ?

Le mode de fonctionnement des Normands pourrait être remis en cause, alors que le concept continue de faire des émules au sein de leur championnat. En décembre, la FFF a mis à jours certaines règles, interdisant aux équipes de signer un partenariat avec un tiers pour "influencer la performance de l'équipe" , interdisant à un tiers de "remettre en cause la véritable responsablité de l'équipe, détenue par l'entraîneur principal" et interdisant le retransmission en direct des matches sans l'autorisation de la ligue.

United Manager a tout de même fait savoir que l'équipe poursuivrait ainsi cette saison. L'entreprise, en charge de l'application, espère désormais développer son concept à l'international.