Afrique du Sud - République de Corée : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Afrique du Sud – République de Corée sera donné le 25 juin 2026 à 21 h 00 (heure de la côte Est).

Contexte et analyse de la première journée

La campagne sud-africaine a mal commencé : une défaite 2-0 face au Mexique, ponctuée par deux expulsions. Les Bafana Bafana se sont ensuite repris lors de la deuxième journée en arrachant un match nul 1-1 contre la République tchèque, après avoir laissé Lyle Foster sur le banc au coup d’envoi. Oswin Appollis, auteur d’une bonne performance contre les Tchèques, devrait conserver sa place, mais le meneur de jeu Teboho Mokoena est suspendu après avoir récolté trop de cartons. Un coup dur pour le sélectionneur Hugo Broos. L’équation est simple pour les Bafana : il faut battre la Corée du Sud ce jeudi 25 juin pour se qualifier pour les seizièmes de finale. En cas de défaite ou de match nul, leur aventure dans la Coupe du monde 2026 prendra fin.

La Corée du Sud, qui a perdu 1-0 contre le Mexique, sait qu’un match nul lui suffirait pour valider son billet pour le tour suivant. Tous les ingrédients sont réunis pour un affrontement palpitant.

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Les joueurs clés et l'entraîneur de l'Afrique du Sud

Tout passe par Teboho Mokoena, le métronome du milieu de terrain des Mamelodi Sundowns. Son absence face à la Corée du Sud se fera sentir ; le sélectionneur Hugo Broos devrait donc rappeler Yaya Sithole, qui a purgé sa suspension lors du match contre les Tchèques.

Le défenseur Mbekezeli Mbokazi, qui évolue aux États-Unis, n’a que 20 ans, mais il est déjà pressenti comme futur capitaine des Bafana. L’attaquant de Burnley Lyle Foster mènera l’attaque grâce à son pressing incessant, ses courses dans les couloirs et son jeu de liaison intelligent, même s’il avait été écarté au profit du travail acharné d’Oswin Appollis lors du match nul 1-1 contre les Tchèques. Les appels se multiplient pour que Relebohile Mofokeng, la pépite de 21 ans des Orlando Pirates, décroche enfin une place de titulaire, mais on ignore encore si Broos, peu enclin aux risques, lui accordera cette chance.

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Composition probable des Bafana

Williams ; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba ; Mbatha, Adams, Sithole ; Maseko, Mofokeng, Appollis.

Les joueurs clés et l'entraîneur de la Corée du Sud

La sélection sud-coréenne de 26 joueurs pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 est emmenée par Son Heung-min, icône de sa génération, Kim Min-jae, star du Bayern Munich, et Lee Kang-in, meneur de jeu du PSG. Sous la conduite de Hong Myung-bo, les Taeguk Warriors s’appuient sur ce noyau européen pour allier solidité défensive et dynamisme offensif.

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Composition probable de la Corée du Sud

Kim ; Lee, Kim Lee ; Kim, Hwang, Paik, Seol ; Lee, Lee ; Son.

Effectif de 26 joueurs de l'Afrique du Sud

Gardiens : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Défenseurs : Khuliso Mudau, Aubrey Modiba et Khulumani Ndamane (tous trois évoluant au Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi et Kamogelo Sebelebele (tous deux d’Orlando Pirates), Ime Okon (Hanovre), Samukele Kabini (Molde FK) et Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Milieux de terrain : Teboho Mokoena et Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Attaquants : Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (tous d’Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (tous deux de Mamelodi Sundowns) et Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Sélection sud-coréenne de 26 joueurs

Gardiens : Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).

Défenseurs : Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Munich), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Étoile rouge de Belgrade), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Vienne), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Wi-je (Jeonbuk).

Milieux de terrain : Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mayence), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolves).

Attaquants : Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Cho Gue-sung (Midtjylland).

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur sud-africain Hugo Broos n’a pas encore dévoilé de composition probable, et l’on manque pour l’instant d’informations sur d’éventuelles blessures ou suspensions chez les Bafana Bafana. Des mises à jour seront communiquées à mesure que l’heure du coup d’envoi approchera.

Son homologue sud-coréen Myung-Bo Hong n’a signalé aucune blessure ni suspension et garde également son onze de départ sous le coude. De nouveaux détails seront communiqués au plus tard juste avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Form

Sur ses cinq dernières sorties, l’Afrique du Sud totalise une victoire, deux nuls et deux défaites. Son dernier résultat est une défaite 2-0 contre le Mexique, en ouverture de la Coupe du monde le 11 juin. Les Bafana Bafana avaient auparavant partagé les points avec le Nicaragua (0-0) lors d’un match amical en mai, puis avec le Panama (1-1) en mars. Leur unique succès est un 1-0 face à la Jamaïque, le 6 juin. Les Bafana Bafana ont inscrit deux buts et en ont concédé trois au cours de cette série.

La Corée du Sud affiche un bilan plus flatteur, avec trois succès en cinq sorties. Elle a d’abord battu la République tchèque 2-1 le 12 juin après avoir été menée au score, puis dominé Trinité-et-Tobago 5-0 le 31 mai. Ses deux revers, 1-0 contre l’Autriche et 4-0 face à la Côte d’Ivoire, remontent tous deux à des amicaux de mars. Les Taeguk Warriors ont inscrit huit buts et en ont concédé six au cours de ces cinq sorties.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre l’Afrique du Sud et la Corée du Sud n’est disponible dans la base de données actuelle. Cet article sera mis à jour avec des informations sur les rencontres passées dès qu’elles seront disponibles.

Classement

Au classement du groupe A, la Corée du Sud occupe la 2^e place, tandis que l’Afrique du Sud pointe à la 4^e et dernière position à la veille de la dernière journée.