Coupe du monde - Phase Finale Los Angeles Stadium

Le match Afrique du Sud - Canada, comptant pour les 16es de finale de la Coupe du monde, débutera le 28 juin 2026 à 15 h 00 (heure de l'Est) et à 20 h 00 (GMT).

Les deux nations s’affrontent dans un match historique à élimination directe

Les Bafana Bafana atteignent pour la première fois de leur histoire la phase à élimination directe de la Coupe du monde masculine de la FIFA. Ils défieront le Canada, l’un des coorganisateurs de l’épreuve, à Los Angeles, avec pour enjeu une place en huitièmes de finale.

Le parcours des deux équipes

Le Canada, coorganisateur de l’épreuve, a tracé un parcours plus serein, glanant quatre points lors de ses deux premières sorties : un partage 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine, puis une victoire écrasante 6-0 contre le Qatar, ponctuée par un triplé de la star de la Juventus Jonathan David. Cette dernière rencontre a toutefois laissé des traces, le milieu de terrain de Sassuolo Ismael Koné se cassant la jambe. La défaite 2-1 concédée face à la Suisse lors de la dernière journée du groupe B n’a finalement eu aucune incidence sur leur qualification.

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Ces absences de poids pourraient coûter cher aux Canucks.

Le sélectionneur canadien Jesse Marsch, ex-technicien de Leeds United, n’a pas pu compter sur la qualité et l’expérience de sa plus grande star, le latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies, de retour après une longue blessure lors de la demi-finale palpitante de la Ligue des champions contre le PSG en avril. Une récidive de cette lésion a empêché « Phonzy » de disputer la moindre minute de cette Coupe du monde.

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Un parcours mouvementé pour des Bafana en plein progrès

Le parcours de l’Afrique du Sud vers sa première qualification pour les huitièmes de finale d’une Coupe du monde a été un véritable parcours en montagnes russes. Une cuisante défaite 2-0 lors de la première journée contre le Mexique a été aggravée par les cartons rouges reçus par les milieux de terrain Themba Zwane et Sphephelo Sithole. Le sélectionneur Hugo Broos a alors opéré trois changements dans son effectif, ce qui a entraîné une nette amélioration : les Sud-Africains ont obtenu un précieux match nul 1-1 contre la République tchèque grâce à un penalty transformé par Teboho Mokoena. Le joueur des Sundowns a toutefois reçu un carton jaune, synonyme d’ suspension pour le match décisif contre la Corée du Sud.

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Une victoire contre la Corée du Sud était donc leur unique chance de qualification, et c’est exactement ce qu’ils ont accompli dans un Estadio Monterrey en fusion, l’ambiance étant encore amplifiée par les nouvelles des buts mexicains face aux Tchèques (3-0).

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Les Bafana ont livré une leçon de solidité défensive, repoussant toutes les offensives sud-coréennes tout en se montrant menaçants en contre-attaque. Thapelo Maseko, auteur du but victorieux à la 63^e minute, aurait même pu signer un hat-trick. La star des Orlando Pirates, Relebohile Mofokeng, a étincelé par sa vivacité, sa prise de décision, ses passes percutantes et ses courses directes. Positionné comme ailier inversé droit, Maseko a été une véritable épine dans le pied des Coréens.

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Une défense bien en place

Le défenseur Mbekezeli Mbokazi, qui évolue aux États-Unis, n’a que 20 ans mais est déjà pressenti pour devenir le futur capitaine des Bafana, tandis que son partenaire en défense centrale, Ime Okon, en a 22. Les arrières latéraux Khuliso Mudau et Aubrey Modiba, ainsi que le capitaine et gardien Ronwen Williams, ont disputé les trois matchs en tant que quintette défensif. Le maestro du milieu de terrain, Mokoena, devrait faire son retour pour protéger la défense à quatre après avoir purgé sa suspension, probablement aux dépens de Sphephelo Sithole.

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Le Canada a lui aussi aligné une défense inchangée tout au long de la compétition, avec le gardien Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius et Richie Laryea titulaires à chaque match.

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Composition probable de l’Afrique du Sud face au Canada

Williams ; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba ; Mokoena, Mbatha ; Maseko, Mofokeng, Appollis ; Makgopa.

Composition probable du Canada face à l’Afrique du Sud

Crepeau ; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea ; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar ; David, Oluwaseyi.

Le groupe sud-africain compte 26 joueurs.

Gardiens : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Défenseurs : Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (tous Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi et Kamogelo Sebelebele (tous deux à Orlando Pirates), Ime Okon (Hanovre), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Milieux de terrain : Teboho Mokoena et Jayden Adams (tous deux évoluant aux Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Attaquants : Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (tous Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (tous deux Orlando Pirates), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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La sélection canadienne de 26 joueurs

Gardiens : Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Défenseurs : Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moïse Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Milieux de terrain : Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto) et Jonathan Osorio (Toronto).

Attaquants : Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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Actualités des équipes et compositions

Hugo Broos n’a pas encore dévoilé la composition probable de l’équipe sud-africaine et aucun blessé ni suspendu n’est signalé à ce stade. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Même situation chez le Canada : Jesse Marsch n’a pas encore dévoilé son onze de départ. Aucun problème physique ou disciplinaire n’est signalé, mais la condition d’Alphonso Davies demeure à surveiller. Le latéral du Bayern Munich, de retour de longue blessure, devrait être géré avec précaution.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Les Sud-Africains arrivent avec un bilan de une victoire, un nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs, dont quatre points glanés lors de leurs trois rencontres de Coupe du monde. Leur dernière sortie s’est soldée par un succès 1-0 contre la Corée du Sud le 25 juin, synonyme de qualification pour les phases à élimination directe. Auparavant, ils avaient partagé les points avec la Tchéquie (1-1) puis s’étaient inclinés 2-0 face au Mexique lors de leur entrée en lice dans la compétition. Au total, les Bafana Bafana ont inscrit deux buts et en ont concédé trois.

Le Canada affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les hommes de Jesse Marsch ont été éliminés le 24 juin après une défaite 2-1 face à la Suisse. Auparavant, ils avaient battu le Qatar 6-0 et partagé l’enjeu 1-1 avec la Bosnie-Herzégovine lors du premier tour. La sélection nord-américaine a inscrit neuf buts et en a concédé quatre, le large succès contre le Qatar inflant notablement ses statistiques offensives.

Bilan des confrontations directes

RSA Dernier match CAN 1 0 Nul 0 Afrique du Sud 2 - 0 Canada 2 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

L’Afrique du Sud et le Canada ne se sont affrontés qu’une seule fois dans l’histoire du football. Cette unique rencontre remonte à un match amical disputé le 20 novembre 2007, et les Sud-Africains s’étaient imposés 2-0 à domicile. Le match de mardi, comptant pour le

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Le match du deuxième tour à Los Angeles marquera donc leur deuxième confrontation seulement.

Classement

L’Afrique du Sud a terminé deuxième du groupe A, tandis que le Canada a pris la deuxième place du groupe B.