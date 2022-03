Affiches, programme TV, streaming… Tout savoir sur les barrages du Mondial en Zone Afrique

Contrairement à ce qui est le cas en Europe, en Asie ou en Amérique du Sud, aucune nation africaine n’a encore assuré sa place en phase finale de la Coupe du Monde 2022. Mais, ça sera chose faite mardi prochain à l’issue des qualifications. Cinq accessits seront alors distribués.

Quel est le règlement ?

La dernière étape des éliminatoires en Afrique se joue en matches aller et retour. Les vainqueurs des dix poules se retrouvent dans des oppositions très équilibrées, avec des premières manches prévues ce vendredi (25 mars) et les secondes programmées le mardi suivant (29 mars). Les cinq sélections les mieux positionnées au classement FIFA auront l’avantage de recevoir au match retour. A noter que le but à l’extérieur ne compte pas, vu que le nouveau règlement des instances internationales s’applique à ces qualifications. La VAR sera par ailleurs présente, contrairement à ce qui était le cas durant la phase de groupes.

Quelles sont les affiches ?

Cinq confrontations sont donc au programme de ces playoffs, toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Bien malin celui qui pourra prédire le quintet gagnant tant les niveaux des postulants se valent.

Le grand choc c’est le match entre l’Egypte et le Sénégal, qui constitue le remake de la dernière finale de la CAN. Les Pharaons seront avides de revanche, tandis que les Lions de la Téranga chercheront à enfoncer le clou contre leurs victimes du février dernier. Il y aura un match dans le match, avec le duel à venir entre les deux stars offensives de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané.

Getty Images

Le match entre le Cameroun et l’Algérie vaudra également le détour. Ces deux sélections ont raté la Coupe du Monde en Russie et elles ne veulent en aucun cas manquer un deuxième Mondial de suite. A Douala puis à Blida, ils se promettent une bataille sans merci. Malheur au vaincu.

Le Maroc de Vahid Halilhodzic se mesurera pour sa part à la RD Congo. Les Lions de l’Atlas ont pu mesurer déjà l’ambiance hostile qui les attend, avec l’accueil qui leur a été réservé à Kinshasa. Après la CAN frustrante qu’ils ont connue, Boufal et ses partenaires voudront se faire pardonner auprès de leurs supporters. Mais gare à Dieumerci Mbokani et ses coéquipiers.

Le Mali et la Tunisie se sont affrontés lors de la dernière CAN, lors d’un match resté célèbre pour les erreurs de l’arbitre zambien. Les Aigles se retrouvent pour un autre duel avec un enjeu encore plus important. Les Maliens brigueront leur première participation au Mondial, mais ça ne sera pas une partie de plaisir contre des Tunisiens habitués à la grand-messe internationale.

Enfin, l’ultime choc mettra aux prises deux sélections anglophones, à savoir le Nigeria et le Ghana. Les Super Eagles n’ont plus raté une Coupe du Monde depuis 2006, mais ils vont devoir élever leur niveau de jeu contre les Black Stars. Là aussi, la partie s’annonce très indécise.

Quel est le programme des matches ?

Barrages aller

Vendredi :

A 16h : RD Congo – Maroc

A 18h : Cameroun – Algérie

A 18h : Mali – Tunisie

A 20h30 : Egypte – Sénégal

A 20h30 : Ghana – Nigeria

Barrages retour

Mardi :

A 19h : Nigeria – Ghana

A 19h : Sénégal – Egypte

A 21h30 : Algérie – Cameroun

A 21h30 : Maroc – RD Congo

A 21h30 : Tunisie – Mali

Où voir les matches ?

La majorité des rencontres seront retransmises sur le groupe de L’Equipe. La chaine diffusera notamment le match aller entre le Cameroun et l’Algérie, tandis que les autres oppositions seront retransmises sur l’application L’Equipe Live.

Quelles sont les sélections absentes ?

Plusieurs grandes nations africaines brillent par leurs défections dans cette étape des barrages, n’ayant pas su s’extirper de la phase des poules. C’est le cas notamment de la Cote d’Ivoire, devancée par le Cameroun, ou du Burkina-Faso, qui a fini derrière l’Algérie. L’Afrique du Sud, qui compte 3 participations à la Coupe du Monde, a aussi manqué de sortir de sa poule. Le Guinée et el Gabon vont également devoir attendre avant d’espérer pouvoir participer au tournoi international. Ça sera peut-être pour l’édition 2026, élargi à 48 nations et pour lequel l’Afrique disposera de 9 strapontins.