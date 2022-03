Affaire Zouma : West Ham fait des dons à des associations de protection des animaux

Les Hammers vont donner de l'argent à neuf organisations différentes après que le défenseur ait été filmé en train de donner des coups de pied à son animal de compagnie dans une vidéo choquante.

Le club de West Ham a en effet annoncé qu'il allait faire des dons à neuf associations de protection des animaux suite à l'indignation suscitée par le défenseur Kurt Zouma.

West Ham corrige les erreurs de Zouma

Le joueur français a été filmé au début de l'année en train de donner des coups de pied et de poing à son chat, et la vidéo a suscité l’effarement de tout le monde du football et au-delà.

West Ham a décidé de ne pas suspendre Zouma, mais a maintenant annoncé une série de dons à des organisations caritatives de protection des animaux au Royaume-Uni et à l'étranger.

Une déclaration sur le site Web du club de West Ham a confirmé que le club avait infligé une sanction financière à Zouma et que l'argent serait versé à une série d'organisations qui œuvrent pour la protection des chats. Le communiqué se lisait comme suit : "West Ham United a le plaisir de confirmer que des dons financiers ont été faits à un certain nombre d'organisations caritatives de protection des animaux suite à l'amende infligée par le club à Kurt Zouma. Un total de neuf organisations, soutenant les soins et le bien-être des animaux au Royaume-Uni et à l'étranger, ont été identifiées pour recevoir des paiements significatifs qui serviront à soutenir le travail fantastique qu'elles font".

Les organisations en question sont Cats Protection, Celia Hammond Animal Trust, Hopefield Animal Sanctuary, National Animal Welfare Trust, People's Dispensary for Sick Animals, Pussycat Lodge Trust, Humane Society International/UK, International Fund Animal Welfare et War Paws.

Pour rappel, Kurt Zouma et son frère Yoan ont été inculpés par la RSPCA en raison de l’acte dont ils se sont rendus auteurs. Dans la vidéo qui a été dévoilée par The Sun, on y a vu l’international tricolore maltraiter ses chatons de compagnie, filmés par son frère. Les deux frères ont alors provoqué un énorme tollé, allant de la condamnation générale aux manifestations de supporters.

Tandis que Yoan a été suspendu par son club d’étage inférieur, son frère a continué à jouer pour les Hammers. David Moyes avait déclaré qu'il voulait lui donner une "seconde chance".