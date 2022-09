Affaire Pogba : la ministre des Sports inquiète pour l'équipe de France avant la Coupe du monde 2022

Amélie Oudéa-Castéra ne cache pas son inquiétude concernant les possibles conséquences de l'affaire Pogba à quelques semaines de la Coupe du monde.

Paul Pogba est au milieu d'une tempête médiatique malgré lui et pourrait le payer cher. Avec les révélations de Mathias Pogba, son grand frère, marquant le début de l'affaire Pogba, le milieu de terrain de la Juventus, actuellement blessé, ne doit pas dormir sur ses deux oreilles. Beaucoup craignent une affaire à la résonnance similaire à celle opposant Benzema et Valbuena concernant la sextape et avec des incidences néfastes sur les Bleus.

"J'espère que l'équipe de France sera au maximum préservée"

D'autant plus que le timing est très mal choisi puisque l'équipe de France remettra son titre de champion du monde en jeu au Qatar dans un peu plus de deux mois. Dans une interview accordée à Europe 1, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a été invitée à réagir à l'affaire Pogba. Elle a avoué sa surprise face à un tel drame familial et espère que l'équipe de France sera préservé dans cette affaire.

"J'ai lu les articles dans L'Équipe qui faisaient état d'une fratrie très soudée, de liens forts avec la maman, donc je pense que personne ne pouvait s'attendre à cela. J'espère que la lumière pourra être faite dans la sérénité, et surtout que notre équipe de France soit au maximum préservée des impacts de cette affaire", a indiqué la ministre des Sports.

"Avoir Deschamps me rassure"

Si Amélie Oudéa-Castéra est inquiète concernant les possibles conséquences de cette affaire pour l'équipe de France à quelques semaines de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la ministre des Sports a confiance en une personne pour préserver au maximum le groupe bleu : Didier Deschamps. Et la ministre des Sports l'a clamé haut et fort.

"Ce qui me fait de la peine et ce qui m'inquiète, c'est si cela a un impact sur notre équipe de France, on est au devant d'échéance majeure, mais ce qui me rassure c'est qu'on a un Didier Deschamps qui, j'en suis certaine, saura recréer du liant, saura rassurer, saura apaiser les tensions. Je compte vraiment sur lui pour gérer au mieux cette situation particulière au sein de cette très belle équipe", a analysé Amélie Oudéa-Castéra.

Le parquet a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire, je ne vais pas m'immiscer dans ce qui devient une affaire judiciaire. L'enquête préliminaire a été ouverte le 3 août dernier du chef d'extorsion en bande organisé et tentative. Les investigations ont été confiées à l'Office central de lutte contre le crime organisé (Oclo). Du côté des Bleus et du peuple français, on espère que cette affaire sera réglée au plus vite et que le football reprendra ses droits.