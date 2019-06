Affaire Neymar : La star parisienne a témoigné devant les procureurs

La star brésilienne s'est entretenue avec les autorités brésiliennes suite aux récentes accusations de viol.

La star parisienne Neymar a témoigné jeudi soir devant les procureurs brésiliens pendant cinq heures suite aux accusations de viol émises par une jeune femme de 26 ans, le 15 mai dernier. Najila Trindade a en effet accusé le numéro 10 du de l'avoir violée dans un hôtel parisien, qualifiant l'incident "d’une agression accompagnée d'un viol".

L’attaquant a nié avec véhémence les accusations portées contre lui et n'a été inculpé d'aucun crime par les autorités brésiliennes. Après s’être entretenu pendant cinq heures devant les autorités de Sao Paulo, le Brésilien a répondu aux questions de la presse. "Je vais être bref ... Je veux juste remercier le soutien et les soins de tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Je voulais dire que je suis calme. La vérité sera dévoilée, tôt ou tard. Le seul souhait que j'ai maintenant, c'est que cette affaire se termine le plus rapidement possible" a t-il expliqué.

"Il a nié le crime"

Avant les déclaration du joueur de 27 ans, les trois procureurs qui l'ont interrogé ont également fait une courte déclaration aux médias locaux. "Il a répondu à toutes les questions. Désormais, la commissaire Juliana Bussacos prendra d’autres mesures nécessaires pour clore l’enquête. L'enquête étant confidentielle, nous ne pouvons rien dire sur ces actions. Il a répondu à toutes les questions de manière satisfaisante. Il a nié le crime".

La star brésilienne s'était déjà entretenue avec la police de Rio de Janeiro suite à la publication de plusieurs photos et de messages sur Whatsapp de son accusatrice sur son compte Instagram, sans l’approbation de la jeune femme. Le père du joueur avait d'ailleur déclaré qu'il préférait "parler d’un cybercrime plutôt que d’un viol" et a expliqué que les images avaient été censurées et que le nom de la femme n'avait pas été révélé. Après son témoignage, Neymar a remercié les fans de leur soutien, tandis que son avocat, Maira Fernandes, affirmait avoir la certitude que son client serait innocenté.

Neymar devait être le leader du pour la Copa America cet été, mais s'est blessé à la cheville après seulement 21 minutes de jeu contre le Qatar lors d'un match amical et avait été contraint de déclarer forfait pour toute la compétition. Le PSG a indiqué qu'il devrait être absent pendant quatre semaines. Il a depuis été remplacé par Willian, l'ailier de . De son côté, Le Brésil devrait entamer la Copa America vendredi contre la .